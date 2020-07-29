癌末男「住院兼販毒」被逮否認！　4藥腳打臉：向他買的

▲男子就算罹患口腔癌末期到醫院住院，還把藥腳約到病房繼續賣毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

新北市1名男子遭鎖定涉嫌販賣毒品，且口腔癌末期住在新北市剛成立的醫院，還利用醫院平時較無人注意偷賣毒品，最後警方在27日上門逮人，當場搜出安非他命以及海洛因殘渣，但男子堅不吐實，但曾與男子買過毒品的4人落網，同時咬定向男子購買毒品。

警方調查，48歲的鄭姓男子與小12歲的劉姓女友，涉嫌在新北市樹林、土城一帶販售毒品，且鄭男已經是口腔癌末期，定期要前往醫院住院治療，沒想到竟將交易場轉往醫院，要藥腳們到新成立的「土城醫院」，利用病房當掩護，當場進行毒品交易。

警方在27日14時許，前往鄭姓男子位於樹林的住處逮人，當場起獲安非他命70公克、海洛因殘渣袋以及注射針筒，警方當天也兵分多路，另外逮捕40歲的黃姓藥腳等4人到案。

鄭姓男子到案後供稱，自己在罹癌前是清潔工，且毒品僅供自己使用，絕對沒有再販賣，但卻慘遭黃姓藥腳等人異口同聲表示「向他買的」，最後警方仍依照毒品罪嫌將鄭男情侶檔以及4名藥腳依照毒品罪嫌送辦。

據悉，鄭姓男子並非向大批販賣毒品一般，平時僅庫存少量毒品，專門在附近得知鄰居有吸毒需求，就會販賣毒品給對方牟利。警方呼籲，民眾如有發現住處周遭有可疑或不法情事，請立即向警察機關檢舉。

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