女騎士碰撞賓士車倒地...慘被「公車輾過卡輪下」滿地血！　搶救1小時慘死

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市中山區復興北路，在31日下午2時許發生1名女騎士遭公車輾過，當場卡在輪下沒有呼吸心跳，警消搶救後送醫1小時後仍宣告不治，公車司機表示，當時路邊的賓士轎車駕駛突開車門，騎士疑似受到驚嚇倒地遭公車輾過身亡。

▲女騎士與賓士車碰撞後倒地，遭後方公車當場輾過搶救1小時不治。（圖／記者黃彥傑攝）

警方調查，當時53歲的王姓女子駕駛賓士車違規停在復興北路上，與23歲的吳姓女騎士發生碰撞，女騎士當場往左側倒地，遭後方的32歲秋姓公車駕駛輾過，整個人卡在車底沒有呼吸心跳。

▲賓士車前後門板都有刮痕，目前正釐清是否為開門釀禍，或女子自摔撞賓士跌倒遭輾斃。（圖／記者黃彥傑攝）

警方獲報到場，將卡在車底的吳女救出，並緊急送往醫院搶救，最後經過1小時搶救仍宣告不治，警方也將違停的王女以及公車駕駛依照過失致死罪嫌送辦。

公車司機表示，是路邊一台黑色賓士轎車突然開車門，機車騎士撞到車門往左倒地，後方公車閃避不及輾過去。

警方到場勘查現場，發現賓士車左車前後門板都有刮痕，目前正在釐清是開門釀禍，還是女子自摔先撞上賓士車然後倒地，最後慘遭公車輾過。

警方也對賓士車駕駛以及公車司機進行酒測，最後2人酒測值均為0，警方也緊急聯繫吳姓女騎士家屬到案。

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