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大巨蛋遭爆偷作13處消音棉　北市開罰6.5萬「限期拆除」

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▲▼ 。（圖／翻攝台北市議員林亮君臉書）

▲林亮君踢爆大巨蛋偷裝消音棉。（圖／翻攝台北市議員林亮君臉書）

記者楊亞璇／台北報導

大巨蛋復工在即，但日前被踢爆偷施作消音棉，引發爭議。北市建管處30日表示，目前有13處仍未拆除，每處未拆除消音棉機房處以5千元怠金，合計6萬5千元，限期遠雄公司於2周內主動拆除，若仍不拆除將連續處以怠金至拆除為止。

北市議員林亮君日前踢爆大巨蛋偷裝消音棉，建管處針對大巨蛋工區內機房，進行逐層清查，發現商場棟機房施作消音棉共計11間，均已由遠雄公司自行拆除完成，另發現巨蛋棟2間、旅辦棟11間機房也已施作消音棉，除限期遠雄公司於2周內主動拆除外，並就24間機房擅自施作消音棉部分，援引建築法第86條規定，合計裁處新台幣8萬4722元，遠雄公司表示不服已提起訴願。

建管處表示，行政救濟為法律保障之人民權利，但行政處分不因提起訴願而停止，遠雄公司因逾期仍未拆除，故援引行政執行法對於每處未拆除消音棉機房處新台幣5千元怠金，13處合計新台幣6萬5千元，並再限期2周內拆除，若仍不拆除將連續處以怠金至拆除為止。

建管處強調，為防範遠雄公司違法施作其他工程，將持續每日不定時派員進行巡查及每周三定期會同消防局、勞檢處、環保局及專業技師公會聯合進行安全檢查，公開透明絕不允許遠雄公司違法施作其他工項。

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