詐團炫富勾投資人入甕！爽住豪宅砸10萬裝防爆門　特警攻堅狂轟6發霰彈槍

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲線報，有詐騙集團拍「炫富」影片，等被害人詢問後要求加入群組，再以「保證獲利」騙取被害人投資，派出「老師」引導風向，最後藉口「程式遭封鎖」拒絕出款，警方上門查緝，還發現嫌犯豪擲10萬元加裝防爆門，最後以霰彈槍狂轟6門攻堅逮人。

▲詐騙集團為了躲避警方追緝，豪擲10萬元改裝防爆門，最後仍不敵警方霰彈槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

刑事局調查，21歲的劉姓男子與25歲的李姓男子，找來11名共犯組成詐騙集團，先盜用大量美女、帥哥照片，並利用多個假帳號，在網路上拍大量炫富影片，強調投資後保證獲利，等被害人上鉤後，再將被害人加入通訊軟體的群組。

▲警方總共查緝劉姓男子等13人到案，訊後依詐欺罪嫌移送法辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

等被害人進入群組後，再透過裡面的「眼線」引導風向，並宣稱透過「老師」的教學有非常豐厚的獲利，還強調「保證獲利」，等被害人將錢投資進去後，再以以「風控檢測帳號有問題或疑似程式下注遭封鎖」等話術拒絕出款。

警方在21日發現劉嫌等人藏匿在新北市新莊、中和一帶，隨即派人前往攻堅，警方發現劉嫌承租豪宅規避追查，還豪擲10萬元，將大門換成堅固的防爆門，但最後警方以霰彈槍狂轟6門之後，順利破門進入逮人。

▲警方獲報大樓常出入頻繁，調查之後發現竟是詐騙集團機房，順利搗破逮捕13人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方強調，當初接獲民眾報案，大樓某住戶人員進出頻繁，且疑似有毒品味道傳出，但警方並未查獲毒品，本次總共查獲，電腦主機25部、電腦螢幕41台、手機15部及網路設備一批，訊後將劉姓、李姓男子等13人依照詐欺罪嫌送辦。

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