嘉縣「一季園主」活動開跑　為農業種下希望果苗

▲ 嘉縣「一季園主」手把手傳承 為農業種下希望果苗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣第五屆「一季園主」活動， 由縣長翁章梁、嘉義縣精緻農業協會理事長朱文賢、總幹事黃志輝等人帶領8位青年園主，共同在水上鄉溫室進行甜瓜苗(美濃瓜) 「嘉玉」及「翠妞」定植作業；翁章梁也在青農的指導下，親手種下果苗，並在盆栽寫下「農業新希望」，象徵注入青農年輕活力的希望果苗，在未來也能結出甜美的果實。

「幫助青農學習專業知識，未來能穩定從事農業，在農業領域中發光發熱，這就是對農業最高的肯定！」翁章梁說，青壯年返鄉從農常受到諸多考驗，包括環境、氣候，且種植不同的作物如同踏進新的專業學門，需重頭學習個別專業知識，收成後，也常受市場的價格影響。

翁章梁指出，很多青壯農一開始一頭熱投入農業場域後，若未受到妥善輔導，可能在兩、三年後便離開農業領域，對國家來說是極大的損失，農業發展需仰賴人永續經營，需借助青農的努力延續下去，因此，縣府希望從農業知識教育、設施設備補助，協助從農者提升專業度給予必要支援，一季園主活動由實際田間操作，給予參與的青農們實務操作經驗，期盼未來返回各自家鄉後能實際留農，永續傳承農業文化。

8位青年農民通過農委會農業試驗所為期3週的「設施蔬果栽培產業人才培育之農場實務操作培訓」課程，建立正確農業知識後，回到鄉進行田間實作；精緻農業協會為鼓勵新農人的加入，無償提供土地、設備、專業的甜瓜栽培技術與行銷技巧的指導，期能縮短新手跨入農業的摸索期，提高青年返鄉務農的意願，並能讓土地永續經營並傳承農業文化。

朱文賢說，過去幾年已有不少青年返鄉從農，無奈萬事起頭難，農業要永續必定要傳承，藉由「一季園主」的活動，由前輩們手把手的教導與傳授農業各方面經驗、人脈，讓農業素人未來的路程有伙伴，培訓過程協會都會全程陪伴，過程鋤頭與筆並重紀錄傳承技巧，搭配臉書、Youtube讓紀錄更生動、同時達行銷的目的，也將過程分享給更多人，傳承食農教育的精神。

▲▼ 培力青農！ 嘉縣「一季園主」手把手傳承 為農業種下希望果苗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃志輝表示，看好農業未來發展，希望能吸引更多年輕農民投入農業生產，參與「一季園主」活動的素人，踏入農業不需花費過多的農事成本，就能先實際從事農事，助於素人找到未來農業方，提升留農意願。

嘉義縣政府與嘉義縣精緻農業協會為了讓甜瓜的栽培技術更加精進，特別聯手合舉辦「2020嘉義縣精農甜姐兒評鑑比賽」，期望透過評鑑的活動讓農民有切磋技術的交流平台，提高產品競爭力，創造商品價值，讓設施甜瓜在銷售通路上更具獨特性及地域性；評鑑賽自即日起至8月5日受理報名，9月2日將在嘉義縣人力發展所進行果品評鑑。有意參加者，可利用網路報名(Google表單報名https://reurl.cc/Aq5q9Z)。

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