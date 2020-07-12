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農芒時刻友善農產市集　黃偉哲樂當一日青農叫賣農特產品

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▲里仁新營門市辦理「農芒時刻-友善農產市集」活動，台南市長黃偉哲化身一日青農，現場攤位叫賣農特產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲里仁新營門市辦理「農芒時刻-友善農產市集」活動，台南市長黃偉哲化身一日青農，現場攤位叫賣農特產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

目前正值「夏季紅寶石」芒果盛產期，為協助台南芒果行銷，12日於里仁新營門市辦理「農芒時刻-友善農產市集」活動，由南瀛禾作農產協會邀集12個單位參與農產品販售，台南市長黃偉哲化身一日青農，現場攤位叫賣農特產品。

▲里仁新營門市辦理「農芒時刻-友善農產市集」活動，台南市長黃偉哲化身一日青農，現場攤位叫賣農特產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市議會副秘書長曾蘭芬、農業局長謝耀清、台南市農會總幹事吳正仁、南瀛禾作農產協會理事長沈俊源、福智佛教基金會台南分院長許啟春及市議員蔡育輝、沈家鳳皆到場共襄盛舉。

▲里仁新營門市辦理「農芒時刻-友善農產市集」活動，台南市長黃偉哲化身一日青農，現場攤位叫賣農特產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，感謝南瀛禾作農產協會辦理友善農產市集，讓農友推動友善環境的農業，也感謝里仁新營門市提供小農銷售場域，其實台南農業佔地大，而友善農作是對大地、環境及生態友善，但這樣的農產成本較高，卻值得消費者採購的農產品，期待提供消費者安心的市場管道。

▲里仁新營門市辦理「農芒時刻-友善農產市集」活動，台南市長黃偉哲化身一日青農，現場攤位叫賣農特產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局局長謝耀清表示，南瀛禾作農產協會所組成「禾作．無毒蔬果舖」原本的蔬果鋪銷售據點在新營民族路漫畫租書店，但隨著漫畫店的熄燈，由臺南市政府農業局的牽線，一年多前在里仁新營門市開張，提供新營人一處安心買菜的地方。「里仁」長期關注環境生態並倡導健康飲食，對品質要求及藥物殘留把關相對嚴格，並提供通路協助農民販售當地農產及有機與友善耕作的蔬果，也感謝對農民的支持。

▲里仁新營門市辦理「農芒時刻-友善農產市集」活動，台南市長黃偉哲化身一日青農，現場攤位叫賣農特產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南瀛禾作農產協會理事長沈俊源表示，所組成「禾作．無毒蔬果舖」集結了10多位新農人的優質農產品，並對於新營里仁設攤位，提供小農販售農產，小農產品加入該協會必須提出無農藥殘留檢驗的證明。他們也會親自走訪產地了解生產者的生產狀況，為農產品的品質把關。

▲里仁新營門市辦理「農芒時刻-友善農產市集」活動，台南市長黃偉哲化身一日青農，現場攤位叫賣農特產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「禾作．無毒蔬果舖」於每個月的第1個及第3個星期六，上午9時至下午1時在「里仁有機商店新營門市」（台南市新營區中山路111號）前廣場擺攤展售。今日市集活動凡消費不限金額即贈送1支芒果冰棒，除了當季熱門水果-芒果之外，也有、芒果乾、美濃瓜、龍眼、綠竹筍、芭樂、黃金涼筍、秋葵、酪梨等當令蔬果提供民眾品嚐，將友善耕作無毒栽種的生鮮蔬果和大新營地區的市民分享。此外，愛文芒果產期近尾聲，台南市採收進度達6成，將於7月底結束，尚未嘗鮮消費者請把握最後良機。

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