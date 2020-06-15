侯友宜參拜協德宮揭匾「忠義千秋」　與茶王暢遊坪林大林步道

▲ 侯友宜參拜協德宮揭匾「忠義千秋」，感謝廟方長期投入公益慈善。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

振興產業經濟！新北市長侯友宜15日前往坪林區視察，先到在地廟宇協德宮揭「忠義千秋」匾額，感謝廟方長期投入公益慈善，照顧地方。隨後與2020年度冠軍包種茶王李傳清一同品茶、暢遊大林（魚逮）魚堀自行車道，鼓勵當地青農推動地方經濟。

侯友宜表示，坪林生態豐富、青山綠水培育好茶，是文山包種茶的主要產區，素有「茶鄉」美名，在地有許多特色濃厚的廟宇協德宮、保坪宮及清雲殿等，其中以協德宮為中心的大林（魚逮）魚堀自行車道，可飽覽金瓜寮溪、北勢溪及（魚逮）魚堀溪的美麗風光，曾獲2018全球百大綠色旅遊地及2019國際漫遊經典小鎮。

▲ 侯友宜前往坪林區視察，隨後與今年度冠軍包種茶王李傳清（右1泡茶者）一同品茶。

2020新科茶鄉特等獎得主李傳清正好家住協德宮旁，他從年輕就從事茶業生產工作，專做包種、東方美人、蜜香紅茶，目前栽培茶園約2甲地，由夫妻兩人共同經營，年生產茶約6000斤。李傳清說，製茶學問大，從生產管理到發酵萎凋、炒茶、甚至是挑梗，每個環節都不能馬虎，今年因疫情影響，加上入春後氣候持續寒冷，如何讓包種茶品質散發獨特清香味甜，對當地茶農是全新的考驗。

民政局長柯慶忠表示，協德宮主祀關聖帝君，建廟超過百年歷史， 廟方提供空間成立坪林第7個銀髮俱樂部，每月初一、十五舉辦老人共餐，2018、2019連續獲得市府績優宗教團體表揚。每年正月十二的大拜拜，是在地的年度宗教盛事，家家戶戶擺平安宴流水席，感謝關聖帝君一年來的庇佑。

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