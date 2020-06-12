青農夫妻檔張順程、李蕙合同獲崑大企管碩士文憑　與兒女相揪拍畢業照！

▲台南市佳里區後庄的張家農場主人張順程和李蕙合夫妻檔，今年從崑山科技大學企業管理研究所一同畢業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農場經營與企業管理專業結合，帶來正向影響不容小覷！台南市佳里區後庄的張家農場主人張順程和李蕙合夫妻檔，今年從崑山科技大學企業管理研究所畢業，張順程以全班第1名畢業，李蕙合則得到國際研討會最佳論文獎，有趣地是他們兩個女兒分別從大學、五專護理科畢業，一家5口有4名畢業生，相揪拍畢業照！



當年輕人都從農村外移，張順程卻選擇根留家鄉後庄，一步一腳印專業化來經營農場，他和李蕙合為夫妻檔，也是共同經營者，在繁忙的務農工作之餘，也不忘進修充電，包括參與農業論壇、智慧農業服務推廣等說明會，藉此提升自我的專業知識與技能。在經營農場有成後，夫妻一起進入崑大企管系中小企業服務管理產業碩士專班進修，選擇系統化的知識建構與學習，並結合理論與實務來提升農場經營成效，兩人都非常認真求學，也致力將經營農場的經驗，導入學術理論研究。



張順程的畢業論文〈推動永續農業與農場經營之個案研究 —以張家農場為例〉，由商管學院院長林清泉教授指導，他將自家農場作為個案研究，探討現代化永續農業經營模式，進入真實場域，實地了解農村環境，希望能為目前臺灣農耕環境帶來實質上的幫助，並建構富有「農業生產」、「農民生活」與「農村生態」的場域環境關係，實踐尊重大自然，並提高農業生產增加收入，維護自然生態，營造農耕與生活最佳場域。





李蕙合的論文〈網路購物信心在網站內容與網路購物意願關係中的干擾效果研究〉，由企管系陳怡昌副教授指導，該篇論文投稿參加馬來西亞吉隆坡拉曼（TARC）大學舉辦的第8屆ICEBM創業與管理國際研討會，榮獲最佳論文獎。她以個案農場的目標客群為研究對象，發現網路購物信心與網站內容，皆對網路購買小農產品意願有正向影響，有網路購物經驗與網站內容中的設計面向影響最大。論文考量個案農場現況、目標客群、主力產品等因素，提出了具體可行的建議，受評審青睞獲獎。



企管系研究所所長呂德財表示，張順程夫妻2人誠懇謙卑又踏實，求學期間認真到校上課，並擔任班長，相約所有同學們一起進修一起畢業，並將所學分別應用在自己的事業上，實屬不易。期望未來望可吸引更多的青年返鄉從農，讓台灣農業得以永續經營。

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