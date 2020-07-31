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單日確診數再創新高！日本今添1474人染疫　沖繩將宣布緊急狀態

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▲▼日本,東京,新冠肺炎。（圖／路透）

▲東京都迄今累計1萬2691人染疫。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本各地新冠肺炎（COVID-19）確診數激增，根據富士電視台最新數據，截至目前，31日確認的新增確診數為1474人，超越30日的1301人，創下歷史新高。另據共同社，這已是全日本連續第3日破千人確診。

東京都今通報463例新增確診，創下當地有史以來單日確診數超過400例的紀錄，都內累計1萬2691人染疫；來到大阪府，當地政府稍早也確認216例新增確診，僅次於29日的221例新增個案紀錄，截至目前，府內感染新冠肺炎的人數為4057人；福岡則通報170人染疫，刷新當地單日確診新高。

▲▼日本,東京,新冠肺炎。（圖／路透）

為了應對每日平均新增確診數破千的現況，日本政府今召開新型冠狀病毒感染症對策小組會議，東京都知事小池百合子、大阪府知事吉村洋文雙雙出席。

厚生勞動相加藤勝信在會議中表示，國內重症患者人數逐漸增多，第一線醫療單位負擔加劇，未來將會持續深化保健所功能、完善檢測相關作業，並確保提供援助給病床、住宿療養設施。經濟再生擔當相西村康稔也說，希望能針對防疫相關判斷指標及應對採取對策進行實質討論。

只不過，儘管官房長官菅義偉今早重申，政府現階段沒有考慮再次宣布緊急狀態，但《沖繩時報》引述消息人士說法指出，考量到疫情擴大，沖繩縣31日將獨自宣布進入緊急狀態，該縣的警戒等級從第2階段（流行警戒期）提高到第3階段（感染流行期），料沖繩縣知事玉城丹尼預計於傍晚召開記者會進行正式發表；根據統計數據，沖繩縣31日確認新增72人感染，比昨日（49人）增加1.5倍，創下連續5天以來疫情新高紀錄。

►快訊／不甩中央！沖繩將宣布「獨立進入緊急狀態」　全日重症患者持續增加
►更新／東京「添463例確診」創單日新高　菅義偉再重申：不考慮發布緊急狀態

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