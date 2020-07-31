快訊／東京「添400例↑確診」創單日新高　菅義偉再重申：不考慮發布緊急狀態

▲日本東京一名攜帶行李箱的旅客通過車站剪票口。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

日本東京新冠肺炎（COVID-19）確診個案連日激增，繼昨（30）再度新增367人染疫後，東京今再添至少400例確診，創下單日新高。只不過，官房長官菅義偉今（31）再度重申，儘管眼前狀況令人擔憂，重症患者人數逐日增加，但現階段沒有考慮再次宣布緊急狀態，也避談日本如今是否已經進入第二波感染期。

日本放送協會（NHK）報導，東京單日新增染疫數首度超過400人，東京都政府已決定自8月3日至31日期間，提供酒水的餐飲店及卡拉OK商家縮短營業時間至晚間10時為止，且由於因為聚餐染疫的個案接連出現，當局也呼籲社會大眾不要為了飲酒、聚餐等目的外出，避免大規模的長時間酒會及宴會，即便人數較少，也要避免近距離交談。

不過，菅義偉稍早提到，儘管現階段感染狀態較3月、4月的增加速度有所緩減，且部分地區擴散速度正在加快當中，情況令人擔憂，重症患者人數逐漸增加中，「但綜合判斷各種狀況，我不認為在當前狀態下，我們會再次發布緊急狀態，或全面減少社會經濟活動」，未來將召開小組會議，聽取專家意見，要朝著兼顧防堵疫情擴大及社會經濟活動兩大方面來努力。

此外，談及現今狀況是否屬於第2波擴大感染，菅義偉坦言，政府並沒有相關的嚴謹定義，但不論如何，都會為了下一波感染擴大態勢做好萬全準備。