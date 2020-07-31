「爸救我！」誆從軍女兒作保遭囚 智父領90萬助警逮詐騙車手

記者陳豐德／新北報導

家住板橋58歲的陳姓男子，因女兒從軍關係甚少返家，昨天中午他在家裡接到「女兒」打來急促求救電話，稱自己幫人作保欠錢遭囚禁毆打，陳父嚇得打算按照指示去提領90萬元出來贖人，好險路上想起過往聽過的詐騙案例，求證是局一場後後報警，由警方設計圈套，車手打算拿走90萬元後旋即被埋伏員警壓制，大讚「警察真的很有效率」。

▲車手打算取款時被埋伏員警逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）



「你女兒幫人作保，對方烙跑，我拿你女兒當抵押，你趕快領錢來贖人！」當時陳男接到電話後心就慌了，騎車打算去提款救女兒時，突然想起過往的詐騙宣導案例，於是冷靜下到附近超商，偷偷打了一通公用電話給女兒部隊的長官，這才發現原來全是一場騙局，陳父拿著未掛斷的電話走進派出所報案。

後埔派出所所長張森維相當機警，發現詐騙集團還不知道騙局被拆穿，於是他與陳父商量，決定「將計就計」，打算反將詐騙集團一軍，張森維先請員警到指定銀行與行員溝通，不要阻擋陳父領款，接著由陳父如往常一般，按照指示到指定的銀行領款。領完錢他又按照對方指示，把錢放在府中捷運站變電箱中間，接著去附近牽車，但整個過程都被埋伏查緝的員警掌握。

此時，28歲的邱姓詐騙車手接到指令，前往府中路放錢的地方打算拿錢，手才剛碰到錢袋，立刻就被一旁埋伏員警一擁而上逮人，人贓俱獲，被帶返派出所後依法送辦。據了解，這名前來取款的車手，大老遠從新竹北上，上工才一周就狼狽落網。

協助警方抓車手的陳父並沒有損失半毛錢，他也很高興能幫助員警逮到可惡的詐騙車手，他誇說：板橋警察真的很有效率，讓他感到很安心。，板橋警方呼籲，接到疑似詐騙電話，謹記「一聽、二掛、三查證」，並撥打165求證，就能避免受騙上當。

▼邱姓詐騙集團車手被警方移送偵辦。（圖／記者陳豐德翻攝）



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