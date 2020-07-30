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一份三倍券賣2500…他臉書上秒喊：我4份都收！轉頭卻遭「已讀不回+封鎖」

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記者陳雕文／新北報導

為了因應新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，政府推出「振興三倍券」的政策，鼓勵民眾多消費，孰料，詐騙集團的歪腦筋也動到這來，日前新北市刑大科偵隊、刑事局偵九大隊發現有詐騙集團以「假網拍手法」在臉書上便宜兜售三倍券，等到被害人轉帳匯款後隨即已讀不回，並封鎖被害人，隨即成立專案小組介入偵辦。

▲▼ 三倍券詐騙 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼詐騙集團以「假網拍手法」兜售三倍券，得手1萬6千元。（圖／記者陳雕文翻攝）

根據警方調查，該詐騙集團以「假網拍手法」，在臉書「Marketplace」平台上以8折的價格便宜兜售「振興三倍券」，誘騙被害人上當，等到被害人上鈎轉帳匯款後，詐騙集團旋即「已讀不回」並封鎖被害人帳號，被害人這才驚覺受騙。

▲▼ 三倍券詐騙 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲有3人上當，詐騙集團不法獲利共1萬6千元 。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方查出，該詐騙集團利用人頭電話卡虛設臉書帳號、虛擬銀行帳戶及「icash Pay」帳戶，用來上網行騙，再將「icash Pay」內的不法所得購買遊戲點數、香菸，進而轉售套現。

警方調閱網路軌跡、分析虛擬帳號金流後，循線勾勒出詐騙集團的犯罪手法及分工模式，隨即報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，於29日持拘票、搜索票分別在板橋、桃園查獲吳嫌、許嫌、張嫌等3人，並查扣犯案手機、硬碟、申辦合約書等證物，初步清查有3人受害，損失金額約1萬6千元，仍持續擴大偵辦中。

▲▼ 三倍券詐騙 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲許姓車手(紅圈)以icash pay至超商購買遊戲點數 。（圖／記者陳雕文翻攝）

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