「涉及毒品案」帳戶要被監管　北市婦急奔銀行...車手尾隨下場慘

▲婦人接獲詐騙電話，聲稱因毒品案帳戶遭監管，要求婦人到銀行領錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市1名婦人日前接獲詐騙集團來電，聲稱因手機涉及毒品案遭監管，要婦人將帳戶內的錢領出，詐騙集團還派出車手尾隨婦人，直到婦人被銀行行員詢問才驚覺被騙，最後報警當場逮捕在門外等候的車手。

警方調查，家住文山區的50歲許姓婦人，在日前接獲詐騙電話，對方聲稱許婦的手機因涉及毒品案，並要監管婦人的銀行帳戶，婦人不疑有他帶著存摺印章到銀行，詐騙集團還派出20歲的男子充當車手尾隨。

婦人步行前往銀行時，發現後面有人尾隨，到了銀行因帶錯印章遲遲無法領出42萬存款，行員這時也主動關懷提問婦人領錢何用，婦人一見關懷提問表才驚覺遭詐騙。

最後婦人想起尾隨的男子，並告知行員報警處理，警方也當場將男子帶回偵訊，男子表示，當時接獲通訊軟體告知尾隨婦人，最後警方也依照詐欺罪嫌將少年送辦。

警方指出，假檢警詐騙手法層出不窮，北市警局也推動「金融機構關懷提問研判分析表」，隨著新型態詐騙手法進行滾動式修正並將受騙提(匯)款態樣製作簡易背誦的口訣「阻詐1、2、3、4、5」。

1-一直使用手機、2-有20歲左右年輕車手陪同提(匯)款、3-提領(匯款)新臺幣30萬元以上款項、4-40歲以上女性密集境外匯款(假交友詐騙)、5-50歲以上年長者解除定存或臨櫃提(匯)款(假檢警詐騙)」。

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