20多年前文宣出土！李登輝「香港的未來...」2大神預言　網全跪：真先知

▲阿輝伯素來有「民主之父」的稱號。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

「台灣民主之父」前總統李登輝30日與世長辭，享耆壽98歲，政治人物、民眾紛紛表達哀悼。一名網友前陣子整理舊書時，翻出20多年前總政戰部發的政令文宣，當時李前總統就提出香港的未來，及國民黨必須秉持兩原則進行改革，神預言再掀一波熱論，鄉民看完直呼，「真的是先知阿！」

回顧李前總統輝煌一生，他是台灣首任公民直選總統，任期內對於台灣民主史，也祭出許多重大改革，包括廢止動員戡亂臨時條款，展開第一次修憲，制定憲法增修條文；也因此，他被視為台灣民主化的重要推手之一。

▲李前總統30日晚間7點24分病逝於台北榮總。（圖／ETtoday新聞雲）

「阿輝伯也懂得超前佈署嗎 ?」一名網友在PTT八卦板提到，前陣子他整理舊書時，找到一張被拿來當書籤的小卡，而上面正是他當年服役時，總政戰部發的政令文宣。

20多年前，對於香港的未來，李前總統認為，「香港要維持50年不變，個人覺得沒有那麼簡單。我國已計畫立法必要時收容香港支持民主的人士，相信國會會通過這個法案。」

▲網友翻出當年的政令文宣。（圖／翻攝自PTT）

至於台灣生存之道，李登輝表示，中國國民黨所進行的改革，必須秉持反共產及反台獨兩個基本原則，「中華民國在台灣要生存、要發展，反共、反獨是必然的道路。」

對此，鄉民熱議不斷，紛紛留言表示「強到不行，真心太強」、「能掌握未來趨勢真的強」、「哇靠...時空穿越者」、「政治判斷真D強」、「真先知（淚）」、「真的一代巨人」、「政治奇才無誤」、「開始懷疑阿輝伯有偷藏時光機在家裡了，料事如神啊」。