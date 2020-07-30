一個小動作「怎沒在推車裡？」好市多畫單員神炸　秒吸同感：人體X光機

▲原PO驚嘆好市多檢查收據的人很厲害。（示意圖／記者陳涵茵攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）出口處有專人檢查收據，效率讓網友驚呼根本是「高科技的眼睛」。有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他感覺店員都沒在看，就故意把一個結過帳的東西放在身上，結果真的被問物品怎麼不在購物車裡，讓他不禁小小驚呼一下，也忍不住問卦「costco檢查收據的是不是超強？」

這位網友文中表示，好市多檢查收據的人「感覺都沒在看，就只是個畫線npc（暗指沒有存在感、路人甲的感覺）。」於是原PO有次結完帳後，就故意把一個東西放進包包，結果就被問了那樣東西怎麼不在（購物）車上，「挖X！原來真的有在檢查喔！有沒有costco檢查收據人員的八卦？我很在意。」

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▲許多人都曾被畫單人員的效率驚呆。（示意圖／記者劉維榛攝）

看到貼文後，有人也相當有同感，「這我有經驗，有次我買很少，他也問我東西在哪，我說我吃了」、「高科技的眼睛」、「超強，我以為都沒在看，有一次店員一件商品刷了兩次，門口馬上發現幫我辦退貨」、「我老婆也是把東西放包包，他三秒看完問我少拿了什麼，真D猛，根本X光機。」

就有網友歪樓開玩笑，「人家是小精靈」、「那是仿生人，用掃描的」、「人家用眼睛掃QRcode啊」、「他們都是找動態視力很強的現役或退休拳擊手，上次還有泰拳冠軍來打工。」有人則是留言解答，「我的觀察是他們會先算你車裡有幾樣，然後看單子下面的數量」、「主要是看件數，件數不對才會仔細看內容」、「主要是看件數+1，他們點也是點幾件。」