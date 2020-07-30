台海危機應付飛彈激怒大陸　李登輝：18套劇本是要人民安心投票

▲前總統李登輝。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者徐政璿／綜合報導

1995年7月21日凌晨，大陸解放軍朝台灣基隆發射東風15型短程彈道飛彈，差點就引爆台海戰爭；不過，當時的總統李登輝表現出一付老神在在的樣子，以一句「你有槍砲、飛彈，我有18套劇本應付」回嗆，不但成功安撫民心，也化為一段令人津津樂道的歷史故事。

1995年台海飛彈危機時，大陸在東南地區部署的近、中程彈道飛彈約200多枚，當時如果有任何一方的情勢誤判，可能造成許多的人民傷亡，兩岸歷史也可能因此產生變化。

「共產黨在發射演習在外海，我跟大家講他是在作秀，他唬看看嘛！」，李登輝一副「沒有關係」的樣子，確實激怒大陸，在接下來的8月15日，時任總理江澤明在於東海進行飛彈和火炮等實彈演習；8月18日進行該年度第2次地下核子試爆，這一連串的軍事行動，逼美國出動駐紮在太平洋的航空母艦。

為了防止情勢升溫，美國在東南海部署了越戰以來最龐大的海軍艦隊，這也是近半世紀以來，美國對大陸第一次採取軍事威脅行動；在接下來選舉期間，李登輝也到處向民眾表示，「安心啦」、大陸所發射的飛彈沒有裝置會爆炸的彈頭（空包彈），因此根本不必害怕。

事後回憶起台海飛彈危機，李登輝還驕傲地向媒體表示，「江澤民打飛彈修理我，我告訴他，對不起，你的飛彈是假的，不是真的」，他還指出，當時行政院召開多次會議，提出各種因應策略，所謂的18套劇本，就是在國家安全會議決議之下，行政院召開團結人民、追求民主的會議，從1995年到1996年召開多達8次。

根據李登輝透露，當時考慮到遭受中國威脅時，可能發生的問題是民眾恐慌，進行擠兌，首先給予各銀行充分的存款準備金，讓銀行安心，民眾也不會擔憂。

李登輝那時候還說，為了避免股票市場受到干擾，設立2000億元的股市安定基金；再來是通知各國台灣航空安全區域，也就是所謂的「航空管制區」範圍，讓各國民航公司知道大陸飛彈可能經過的區域範圍；最後則是糧食貯備問題，當時下令相關單位貯存7個月份米糧。

李登輝也強調，領導者需要有勇氣，面臨危急存亡之秋，需擁有平靜的心，才不會動不動就被對方牽著鼻子走，當時的「18套劇本」就是要人民安心去投票，最後也證明嚇阻奏效，也讓自己成為台灣第一位民選總統。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）