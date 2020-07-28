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吃得到整塊酪梨切丁！麥當勞「酪梨漢堡」回歸了　限時28天準備開吃

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▲▼麥當勞酪梨漢堡回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞酪梨漢堡回歸了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

酪梨控準備開吃了！麥當勞「Signature極選系列」去年7月首度推出酪梨漢堡，終於要在明（29）日起至8月25日限時28天限量回歸，選用酪梨切丁搭配高溫鐵板煎製的安格斯黑牛、嫩煎鷄腿，再放進煙燻培根、起司以及特調醬汁，每一口都是清爽不膩，另外還有酪梨脆雞、烤鷄沙拉，通通不能錯過。

▲▼麥當勞酪梨漢堡回歸。（圖／業者提供）

▲有安格斯牛、嫩煎雞腿酪梨堡。

根據網路溫度計調查指出，「酪梨漢堡」可是在所有酪梨料理中深受酪梨控喜愛的一道美食，這次看準商機，麥當勞再端出去年的「酪梨安格斯黑牛堡」、「酪梨嫩煎雞腿堡」2款漢堡，有別於一般漢堡用酪梨醬，特地採用哈斯酪梨原顆切丁放進歐式小麥漢堡中，再搭配使用高溫鐵板出爐的安格斯黑牛及嫩煎鷄腿，裡頭還有煙燻厚切培根、帶有濃郁奶味堅果香的艾曼塔起司以及醬汁，一口咬下都能感受到多汁肉與酪梨的結合。

▲▼麥當勞酪梨漢堡回歸。（圖／業者提供）

▲還有2款酪梨沙拉。

另外還有「酪梨脆鷄沙拉」及「酪梨烤鷄沙拉」，搭配今年剛推出的主廚特調田園醬，清爽又少負擔。明（29）日起至8月25日止限定開賣或售完為止。

▲▼肯德基「黑糖珍奶蛋撻」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼肯德基黑糖珍奶蛋塔、快炒三杯咔啦雞腿堡也在今日回歸。（圖／記者蕭筠攝、業者提供）

▲▼肯德基「快炒三杯咔啦雞腿堡」回歸。（圖／業者提供）

除外，肯德基也宣布日前超限量的「黑糖珍奶蛋撻」，以及今年2月短暫現身的「快炒三杯喀啦雞腿堡」回歸消息，即日起至8月31日限時5周天天供應，尤其珍奶蛋撻這次全台有50門市買得到，每日限量販售18盒，下午2時準時開放預購，3時開賣；而快炒三杯喀啦雞腿堡全門市都買得到，淡水竹圍、淡水中山、中和興南、中和福祥、台中後車站、台中站前、鳳山五甲一、鳳山青年等門市除外。

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