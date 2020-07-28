限時5周！肯德基極限量「黑糖珍奶蛋撻」回來了　加碼三杯咔啦雞腿堡同步登場

▲肯德基「黑糖珍奶蛋撻」回歸了。（資料圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

蛋撻控衝了！繼椒香麻辣脆雞、紐奧良咔滋雞皮好評回歸後，肯德基也宣布將日前超限量的「黑糖珍奶蛋撻」，以及今年2月短暫現身的「快炒三杯喀啦雞腿堡」通通回來了，限時5周時間天天供應，尤其珍奶蛋撻這次全台有50門市買得到，同樣每日限量販售18盒，下午2時準時開放預購，這次不能再放過了。

▲珍奶蛋撻吃得到Q彈珍珠、奶茶卡士達內餡。

肯德基「黑糖珍奶蛋撻」日前一推出就掀起搶吃熱潮，選用經典手作163層酥脆撻皮，一口咬下可以吃到葡式奶蛋餡和濃醇黑糖漿結合內餡，上層擠上斯里蘭卡錫蘭紅茶製成的奶茶卡士達以及晶瑩剔透波霸珍珠，彷彿在喝珍珠奶茶一樣，珍珠十分Q彈，最後再插上捲心酥，一次滿足視覺、味覺雙饗宴。這次重磅回歸，即日起至8月31日於時全台限定50間門市，每日限量提供18盒，每人限購2盒，2時開放預購、3時出爐開賣。

▲快炒三杯咔啦雞腿堡同步加碼登場。（圖／業者提供）

另，今年2月短暫現身、同樣超熱賣的「快炒三杯咔啦雞腿堡」也同步回歸，是以經典台式三杯杏鮑菇醬汁，搭配咔啦雞腿排，每一口都能吃到濃郁醬汁味以及多汁腿排，讓人一吃就上癮，即日起至8月31日限時回歸，淡水竹圍、淡水中山、中和興南、中和福祥、台中後車站、台中站前、鳳山五甲一、鳳山青年等門市除外，趕快把握機會衝吃一波了。

【你可能也想看】

►別只吃沙鍋魚頭！嘉義林聰明必點「30元火雞肉飯」 淋了邪惡甜肉汁超涮嘴

►大麥克免費吃！麥當勞得來速「熟客券」強勢回歸 限時28天

►肯德基蛋塔免費換、拿坡里披薩買1送1！「三倍券」加碼美食優惠一次看

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►夏日玩農場，超划算票券搶購中