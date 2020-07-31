和碩廠房停車場變餐廳　柯文哲火大嗆帶隊去拆

記者陳家祥／台北報導

台北市建管處日前傳出有官員因涉弊，撐不住外界壓力自殺。北市31日上午召開交通會報，建管處報告建築物附設停車空間清查成果時，位於北投的國內科技大廠和碩，將築物附設停車空間作為員工餐廳，從108年限令改善卻持續違規，已連續遭罰126萬，即將斷水斷電。市長柯文哲聞言大怒，直指和碩是國際大廠，是一開始打算就要犯法？要求建管處排時間，「我帶隊去拆」。

面對又有廠商違法未依照申請的建照蓋建物，柯文哲不滿表示，和碩這麼大的公司怎麼會出現這問題？如果今天在美國開分廠，敢幹這種事嗎？絕對不敢，那我問你為什麼在台灣發生這種事？對此，建管處先是解釋，和碩的案子竣工時是完全合法，但竣工後逕自變更，認為有這樣需求。此外，第一次設計時，工廠確實沒有餐廳。

接著柯文哲追問，和碩如果在美國開工廠，敢不敢幹今天這種事？接著當建管處報告指執照是107年核發，也就是在自己任內，柯更是怒言，若說是馬郝時代就算了，「107年已經是我的時代了，有時候講出來又不好聽，再逼幾個自殺就可以了」，一開始在設計就沒有餐廳是什麼意思？同樣一家公司，國際大廠怎麼會幹這種事？原始設計就沒有餐廳，所以一開始就已經打算要犯法了是不是？排時間我帶隊去拆

對此，建管處表示，時間排定後會跟市長室報告，若是市長帶隊就一定會執行斷水電，前置作業已經在做了。有個有可能的狀況是說，在7月的時候仍然有繼續開罰，所以除非他可以在30天期限內恢復原狀或停止使用。

但對於建管處的報告，柯文哲相當不滿，開酸，「他（和碩）一定停止使用、暫停啊，每個人發便當，2個月後再開始吃飯，我怎麼不曉得？」，並表示，這就是睜眼說瞎話，「從頭到尾睜眼說瞎話，我更火大了」。

而談到陸續開罰126萬，柯文哲更是大怒，「所以這樣才會貪污啊」，罰單可罰可不罰，可以1個月開1張也可以6個月開1張，就是這樣才會貪污，「我們在製造一個貪污的環境，不是嗎？可以1個禮拜開1張、可以6個月開1張，要照sop走，有sop嗎？有規定說多久開一張嗎？」

柯文哲還質疑，126萬也不是30的倍數，建管處解釋，除了停車空間違規使用外，還有一個擅自裝修被開罰。柯說，不是事後去罰，是問怎麼會出現，難道他知道犯法每個月要被罰30萬，「你覺得它會蓋嗎？這和碩是童子賢的是不是？」

柯文哲表示，已經下定決心要排時間親自帶隊去拆，那設計圖一開始不可能的事，就不要睜眼說瞎話，「1樓全部都畫直接停車位，有什麼理由要這樣設計？還是有規定要有停車位？」建管處解釋，新建建物本來就要依規定要按面積設機車、汽車停車位，主要是他不希望把停車問題外部化，所以就會把它放在建築內。

柯文哲說，如果一開始要設停車場，為什麼後來不需要用？現在是指控和碩蓄意欺騙是不是？如果一開始連餐廳設計都沒有，那就是驗收完拿到使照就改，這就是蓄意欺騙，建築師也是他們自己的？不可能啊，這就是要送建築師懲戒委員會。柯最後直接要求建管處開時間，市長帶隊去拆，「卯起來幹，給我排時間我要去拆」。