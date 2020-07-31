　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

和碩廠房停車場變餐廳　柯文哲火大嗆帶隊去拆

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲出席「臺北好社企，共創心契機」暖心挑戰賽記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市建管處日前傳出有官員因涉弊，撐不住外界壓力自殺。北市31日上午召開交通會報，建管處報告建築物附設停車空間清查成果時，位於北投的國內科技大廠和碩，將築物附設停車空間作為員工餐廳，從108年限令改善卻持續違規，已連續遭罰126萬，即將斷水斷電。市長柯文哲聞言大怒，直指和碩是國際大廠，是一開始打算就要犯法？要求建管處排時間，「我帶隊去拆」。

面對又有廠商違法未依照申請的建照蓋建物，柯文哲不滿表示，和碩這麼大的公司怎麼會出現這問題？如果今天在美國開分廠，敢幹這種事嗎？絕對不敢，那我問你為什麼在台灣發生這種事？對此，建管處先是解釋，和碩的案子竣工時是完全合法，但竣工後逕自變更，認為有這樣需求。此外，第一次設計時，工廠確實沒有餐廳。

接著柯文哲追問，和碩如果在美國開工廠，敢不敢幹今天這種事？接著當建管處報告指執照是107年核發，也就是在自己任內，柯更是怒言，若說是馬郝時代就算了，「107年已經是我的時代了，有時候講出來又不好聽，再逼幾個自殺就可以了」，一開始在設計就沒有餐廳是什麼意思？同樣一家公司，國際大廠怎麼會幹這種事？原始設計就沒有餐廳，所以一開始就已經打算要犯法了是不是？排時間我帶隊去拆

對此，建管處表示，時間排定後會跟市長室報告，若是市長帶隊就一定會執行斷水電，前置作業已經在做了。有個有可能的狀況是說，在7月的時候仍然有繼續開罰，所以除非他可以在30天期限內恢復原狀或停止使用。

但對於建管處的報告，柯文哲相當不滿，開酸，「他（和碩）一定停止使用、暫停啊，每個人發便當，2個月後再開始吃飯，我怎麼不曉得？」，並表示，這就是睜眼說瞎話，「從頭到尾睜眼說瞎話，我更火大了」。

而談到陸續開罰126萬，柯文哲更是大怒，「所以這樣才會貪污啊」，罰單可罰可不罰，可以1個月開1張也可以6個月開1張，就是這樣才會貪污，「我們在製造一個貪污的環境，不是嗎？可以1個禮拜開1張、可以6個月開1張，要照sop走，有sop嗎？有規定說多久開一張嗎？」

柯文哲還質疑，126萬也不是30的倍數，建管處解釋，除了停車空間違規使用外，還有一個擅自裝修被開罰。柯說，不是事後去罰，是問怎麼會出現，難道他知道犯法每個月要被罰30萬，「你覺得它會蓋嗎？這和碩是童子賢的是不是？」

柯文哲表示，已經下定決心要排時間親自帶隊去拆，那設計圖一開始不可能的事，就不要睜眼說瞎話，「1樓全部都畫直接停車位，有什麼理由要這樣設計？還是有規定要有停車位？」建管處解釋，新建建物本來就要依規定要按面積設機車、汽車停車位，主要是他不希望把停車問題外部化，所以就會把它放在建築內。

柯文哲說，如果一開始要設停車場，為什麼後來不需要用？現在是指控和碩蓄意欺騙是不是？如果一開始連餐廳設計都沒有，那就是驗收完拿到使照就改，這就是蓄意欺騙，建築師也是他們自己的？不可能啊，這就是要送建築師懲戒委員會。柯最後直接要求建管處開時間，市長帶隊去拆，「卯起來幹，給我排時間我要去拆」。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／李登輝遺體將火化　長眠五指山軍人公墓
女友後座睡翻「低胸驚見亮點」熱狗偷拍PO網！粉絲狂抖：不會被
62年後終與亡兄重逢！李登輝淚灑靖國神社：父親無法接受死訊不
SOGO經營權「爆收賄數千萬修公司法」！蘇震清等5立委遭檢調
快訊／蔡英文下令設置李登輝追思場所　台北賓館明天正式開放
LIVE／李登輝治喪事宜　總統府工作小組會議最新說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文社群之夜增「向民主先生致敬」橋段　民眾可線上向李登輝致意

快訊／李登輝家屬尊重國家安排　遺體火化長眠五指山軍人公墓

「校長是教育界行家！」　盧秀燕出席新連任校長布達交接表感謝

徐永明疑涉收賄遭檢調搜索　時代力量回應了

快訊／蘇震清立委辦公室遭搜索　5位檢調人員神情嚴肅帶走資料

和碩廠房停車場變餐廳　柯文哲火大嗆帶隊去拆

高雄市議長補選落幕　吳益政提對議會改革的「三個期待」

快訊／蔡英文下令設置李登輝追思場所　台北賓館明天正式開放至8/16

高議長補選國民黨膽顫心驚！1張無效票驚見「自己人」　他唱名第二次才現身

罷捷團體動起來了！3千提議連署書送中選會　黃捷：對自己有信心

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

已融化！萌弟把臉湊近想「撸貓」　貓哥見狀自動靠近...網羨：太幸福

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

生小孩一共要花多少錢？　 新手爸「攤開整疊收據」清算19.5萬！

蔡英文社群之夜增「向民主先生致敬」橋段　民眾可線上向李登輝致意

快訊／李登輝家屬尊重國家安排　遺體火化長眠五指山軍人公墓

「校長是教育界行家！」　盧秀燕出席新連任校長布達交接表感謝

徐永明疑涉收賄遭檢調搜索　時代力量回應了

快訊／蘇震清立委辦公室遭搜索　5位檢調人員神情嚴肅帶走資料

和碩廠房停車場變餐廳　柯文哲火大嗆帶隊去拆

高雄市議長補選落幕　吳益政提對議會改革的「三個期待」

快訊／蔡英文下令設置李登輝追思場所　台北賓館明天正式開放至8/16

高議長補選國民黨膽顫心驚！1張無效票驚見「自己人」　他唱名第二次才現身

罷捷團體動起來了！3千提議連署書送中選會　黃捷：對自己有信心

台股12700點得而復失！台積點疲弱跌近2%　指數跌58點收12664點

夏日必備的制汗爽身劑、體香膏使用秘訣！　做錯2件事效果差還傷肌膚

輕鬆入手5G手機　LG VELVET輕旗艦機19,990元帶回家

蔡英文社群之夜增「向民主先生致敬」橋段　民眾可線上向李登輝致意

富邦盃少棒／新北興穀惜敗無緣晉級　洪浩仁求進步帶領球隊

投進復賽首分+致勝兩罰 戈貝爾：人生就是這麼不可思議

訂Uber Eats「一天連2餐沒收到」崩潰大哭！　一隻阿圓曝外送員私訊截圖：會不會太扯

中職／德保拉拚10連勝戰伍鐸　運彩看好中信兄弟

搜索立委陳超明現場曝！住處和服務搜查1小時　檢調帶往北機站約談

快訊／李登輝家屬尊重國家安排　遺體火化長眠五指山軍人公墓

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

沒人敢拔管！曾文惠一句話放手李登輝

陳水扁憶李登輝　曾勸告「不可以讓副總統看公文」

高雄議長補選　國民黨曾麗燕保衛成功

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

李登輝擬國葬　官員透露：國葬法從未使用過

李登輝病逝／曾情同父子！阿輝伯「回馬槍」封殺宋楚瑜　李、連、宋恩怨內幕曝光

擔心兒子冷！李登輝親抱李憲文進太平間

韓粉：放鞭炮慶祝「日本奴」魂歸故土

「香港的未來...」李登輝20多年前2大神預言

李登輝「啞彈說」害死中共少將　「兩國論」引台海動盪

「我李登輝耶！」如果那天來臨，我不會哭

李登輝病逝！生前曾文惠相伴　深夜返翠山莊...低頭進門

更多熱門

相關新聞

柯文哲悼李登輝：是一個時代的英雄人物

柯文哲悼李登輝：是一個時代的英雄人物

台北榮總於7月30日19點24分宣布，前總統李登輝與世長辭，享耆壽98歲，各界紛紛表達哀悼之意。對此，30日晚間悄悄赴靈堂探訪的台北市長柯文哲，31日透過聲明表示，李總統不只對台灣的民主化和主體性，做出了不可磨滅的貢獻，「我相信，在台灣的歷史上，李總統就是一個時代的英雄人物」。

北市第二外語競賽決賽結果出爐

北市第二外語競賽決賽結果出爐

北市力推「團客大禮包」拼2萬旅客

北市力推「團客大禮包」拼2萬旅客

快訊／柯文哲深夜21:46趕到懷遠堂　

快訊／柯文哲深夜21:46趕到懷遠堂　

民眾黨：「李登輝」將永遠跟「民主」一起被提起

民眾黨：「李登輝」將永遠跟「民主」一起被提起

關鍵字：

柯文哲柯P台北市建管處

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

iPhone 12要來了！首發價格曝光

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

搜索立法院！　6立委疑涉收賄職權施壓官員

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

沒人敢拔管！曾文惠一句話放手李登輝

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明

陳水扁憶李登輝　曾勸告「不可以讓副總統看公文」

王瞳解凍《多情》霸氣登場　收視率出爐

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面