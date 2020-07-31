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加強口語表達能力！北市第二外語競賽「首增韓語」　127人拚決賽結果出爐

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▲▼北市舉辦108學年度第二外語競賽簡報達人秀。（圖／台北市政府提供）

▲北市舉辦108學年度第二外語競賽簡報達人秀。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

為提升學生第二外國語言的學習動機，增進其外語口語表達的能力，加強與生活情境的連結，北市教育局首度舉辦「台北市108學年度高級中學第二外語簡報達人秀」競賽，其中還新增了韓語語別，並於28日於南港高中舉辦決賽，盼培養學生具備國際觀及跨文化能力，成為具有國際競爭力的未來人才。

本次第二外語競賽語種，除了往年舉辦的日語、法語、德語及西語，隨著學生對於韓語學習興趣的上升，特別新增韓語的競賽語別，以提升北市高中學生的參賽動機。

各語種皆分甲（CEFR A2）、乙（CEFR A1）2組，報名者須先參加初賽，經專業評審團隊評選後，各語別之甲組、乙組分別至多選出前20名晉級決賽。

▲▼北市舉辦108學年度第二外語競賽簡報達人秀。（圖／台北市政府提供）

此次共計127名北市高中學生晉級決賽，經過28日決賽的激烈角逐，計有40位學生脫穎而出，分別獲得各組1-5名的殊榮，每位優勝選手將獲得獎狀1紙，以及價值3000元至1000元的圖書禮券。各語種評審團都對本次參賽者的表現感到驚艷，讚許學生們不畏壓力展現出穩健的台風及臨機應變的能力，也給予獲獎同學們卓越表現極大的肯定。

台北市政府教育局表示，有鑒於往年的第二外語競賽形式以傳統朗讀、演說為主，此次教育局與LTTC（財團法人語言訓練測驗中心）合作規劃設計有別於往年的競賽方法，強調語言和文化的連結，鼓勵學生實際運用外語展現日常溝通表達的能力，以符應108課綱素養導向之精神。

台北市政府教育局指出，本次比賽賽程規劃包含初賽及決賽，初賽中，學生依個人喜好挑選競賽官網公布的第二外國語名人名言，於自行錄製的影音檔中朗讀該名言，並分享該名言帶來的啟示或選擇該名言的原因，並委由專業評審團隊進行評比，選出共計127名晉級決賽。

台北市政府教育局提到，本次挑選的名人名言都和生活實踐、學習省思、文化體驗相關，藉由名人名言引導參賽者使用外語表達自我及反思。決賽的辦理方式則是於官網公告與文化活動、特殊景物、風俗民情等主題之圖片，請參賽者自行挑選一張圖片後，自製簡報投影片，並於決賽現場進行口頭簡報；此外，甲組選手更要在口頭簡報後立即用第二外國語回應評審針對簡報內容提出的問題。此兩階段的競賽設計與過程之目的皆在鼓勵學生勇於表達想法、發揮創意、動手實作，並透過生活化的多元素材，讓學生學以致用，將外語和自身熟悉的生活體驗進行結合。

台北市政府教育局說，本次決賽參賽者不但展現了流暢的第二外語表達及溝通能力，更特別肯定決賽中獲獎同學們的優秀表現，讚許參賽者不僅簡報內容精彩，在口語技巧與台風都表現出色，其中甲組的參賽者在簡報後的問答中皆表現出極佳的即席反應。另現場評審及家長於受訪時，也肯定本學年度多元活潑的競賽方式，認為本競賽確實有助於提升學生修習第二外國語的興趣與風氣，為台北市的第二外語學習注入新氣象。

▲▼北市舉辦108學年度第二外語競賽簡報達人秀。（圖／台北市政府提供）

▲德語乙組第1名的楊同學。

德語乙組榮獲第1名的楊同學表示，過去參加學校舉辦傳統的第二外語朗讀比賽都很制式，所以對於本次辦理簡報達人秀的比賽形式感到新奇，從比賽中不僅能展現語言使用的能力，也展現練習簡報的技巧、台風及口條。

楊同學分享這次的比賽形式彷彿代表自己成為一個大人，就像是辦了一個ted演講，又像是對著客戶行銷自己，令他大開眼界。雖然比賽前很緊張，但是很高興自己可以克服恐懼、站到台上，「語言不只是工具，而是一台將我們推向世界的推進器，未來的世界就會更寬廣！」

韓語乙組榮獲第2名的葉同學表示，國中的時候自己有在外面學韓語，後來因為課業的關係就沒有繼續學習韓語，雖然學校有舉辦第二外語的比賽，但沒有韓語組的項目，所以這次看到簡報達人秀的比賽有設置韓語組就很心動，雖然比賽過程很緊張，但是因為這個比賽讓她重拾韓語學習的熱情與興趣。

台北市政府教育局表示，國際移動力將是未來人才的重要關鍵，語言則是打開通往世界大門的重要工具，如何讓讓學習語言可以學以致用的與日常生活連結，也才能學以致用，進而培養學生具備國際觀及跨文化能力，成為具有國際競爭力的未來人才。

倘有意深入了解上述競賽方式，或欲取得第二外語相關學習資源（包括文化專欄、名人名言、好站介紹等），或是想觀摩部分入圍初賽者影片，歡迎至本競賽官網瀏覽。

▼韓語乙組榮獲第2名的葉同學。

▲▼北市舉辦108學年度第二外語競賽簡報達人秀。（圖／台北市政府提供）

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