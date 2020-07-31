40歲月薪破7萬！公務員自豪「贏過台灣95%的人」　鄉民羨：重點退休還能領

▲加上退休金，月薪7萬的公務員已經人生勝利組。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

公務員工作穩定且福利好，許多人擠破頭就是想搶下這鐵飯碗。一名網友表示，日前吃飯聽到隔壁桌對話，其中一人自稱是40歲公務員，目前月薪7萬多，「已經贏過台灣95%的人惹」，讓他很驚訝，難道一個月只要賺7萬以上就能成為社會的頂層嗎？

原PO在PTT表示，他無意間聽到隔壁兩人的對話，其中一人已經40歲，代表在職場上累積了不少年資，現在才有本事領到7萬多的月薪，而且對方職業是一名公務員，工作穩定不用怕被裁員，能有這樣的待遇自認「贏過台灣95%的人」。一旁的原PO聽了十分訝異，「言下之意已經是台灣前5%菁英惹」，很好奇對方這樣是否就算是台灣頂尖菁英？

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網友指出，單看月薪7萬還不至於擠進前5%，但看到公務員這職業就先大加分，退休後能領到的退休金才是真正優勢，「加退休俸是比一般10萬月薪的爽」、「算吧，公務人員加上有的沒有的福利，除了天龍國，過得還不錯」、「說真的，7萬多的確已經前5%了，看政府數據就知道」、「公務員重點在於退休還能領」。

實際查詢主計處薪資平台，依照107年統計的資料來看，要擠進全台前10%收入，年薪至少要114.9萬元，中位數落在年薪49萬元。一名網友回文表示，「公務員7萬多，我算7萬5，年均14薪的話，大概是年薪105萬，很可惜沒有到前10%，但也有前12%了。」

▼假設年薪100萬，大約全台前10至20%。（圖／翻攝自主計處）

