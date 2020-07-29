原本做爽缺月領28K！他考上公職「累得像狗」實領30K　狂嘆：CP值沒以前高

▲原PO準備國考，順利考得公職。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人看準鐵飯碗，準備國考想當公務員，結果發現跟想像中不一樣該怎麼辦？一名網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他考上公職前，月薪約28K，工作很輕鬆、每天準時下班；但考上公職後，月薪實領30K出頭，但忙碌至極，覺得考到公職的CP值沒有以前上班的時候高，忍不住直問「考上公職很忙該如何調適？」

這位網友文中表示，他之前的工作月薪約28000元左右，上班工作很輕鬆，每天都能準時下班，「一天做事時間大都不到半小時，幾乎都在上網」，有時甚至還能帶發票去公司對獎。考上公職後，月薪實領30000元出頭，但變得非常忙碌，一早忙到下班，整個人筋疲力盡。

請繼續往下閱讀...

原PO忍不住狂嘆，「想說考公職應該是會比起以前穩定，而且不會忙到哪裡去」，完全沒想到會「累得跟狗一樣」，直呼CP值沒有以前上班的時候高。

▲原PO本來的工作相當輕鬆，讓他覺得公職的CP值反而不高。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，其他網友就紛紛留言，「離職，找民間工作，或去做自己喜歡的事」、「把公職想得太美好，忙才正常，不適應就辭職」、「我朋友之前普考工作超累受不了還回頭去考初考」、「哪來的公職不會忙的錯覺」、「問題是輕鬆的28k能領一輩子嗎」、「等你大尾了、就換菜雞忙。」

就有過來人表示，「我也是啊！一開始都這樣，再一陣子你會發現什麼是急的，什麼可以先丟一邊，這樣跟大家一樣準時下班」、「高考，常常加班到10點，已離職。」還有不少網友建議原PO再往上考，至少薪水會更好看，「拚高考，至少那薪水你會比現在甘願一點」、「3萬初是普考吧？這薪水還累成狗非常不划算」、「公職好處在不會中年失業（自己辭職不算），除非你對你之前的工作有把握可以做到退休。」