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面試官遇極品！求職者「連環7字」秒答　網笑炸：是徵人還是在開補習班

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▲面試。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲面試前務必做足功課，才能減少出糗的機會。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

7、8月可以說是畢業季後的求職潮，如果投履歷、面試之前，沒有做足準備，可能就會讓自己失利，也讓雇主無言。一名網友日前表示，自己真的是「最塞（賽）面試官」，他在詢問求職者一些問題時，對方竟連續跳針，全以「我學一下就會了」帶過，讓他相當傻眼，怎麼會跟履歷上寫的完全不一樣。

這名自稱「桃園郭富城」的網友日前在「爆怨公社」上發文表示，自己在面試求職者時，竟遭到「極品」連續攻擊。面試過程中，他詢問對方「從事塑膠焊接多久了」、「你會看工程圖嗎」、「你常開貨車嗎」，不料對方竟全以「我學一下就會了」7字秒答。

請繼續往下閱讀...

原PO聽聞求職者的回答後，覺得相當無言，對方分明是毫無經驗，「那你為什麼投履歷說都會？」更扯的是，對方緊接著又立刻詢問自己何時可以開始上班，令原PO更是傻眼，直呼自己「真的是最塞（賽）面試官」。

不少網友看到貼文後，紛紛留言表示，「我什麼都會，就是最會唬爛」、「至少他很誠實」、「無窮止盡的面試輪迴」、「這樣還投履歷，哪來的自信」、「他是一個完全沒在聽你講話的狀態」、「你在徵人還是在開補習班」、「那學會再來談薪水」。

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