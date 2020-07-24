買到秀逗滑鼠！蝦皮賣家「砸了它」寄新貨　網爆陰謀論...過來人搖頭：很爽快

▲賣家帥氣地說，「把它砸了」。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在蝦皮購買滑鼠，結果拿到故障品，於是私訊要求換貨，原本他以為運氣差踩雷，沒想到賣家的處理態度爽快又霸氣，讓他相當滿意。

「好酷的蝦皮賣家！」網友在爆廢公社娓娓道來，日前他網購一個滑鼠，然而到貨後發現產品有問題，所以私訊賣家說，「左鍵會一直自己按住並拖曳」，同時貼出影片佐證。

請繼續往下閱讀...

由於店家在海外，無法面交換貨，對方先是致歉，接著就教他解決步驟，「我給您補發一個過去很快的，你把它砸了，拍個照給我就好了」，還霸氣地說「有質量問題的就不要了。」

▲與賣家的對話截圖。（圖／翻攝自爆廢公社）



對此，原po不禁笑說，「本來想說踩到雷，結果這處理方式的態度真他X爽！」而網友們則紛紛回應，「大陸沒有逆物流，運費比成本高，就砸了」、「怕你唬爛當然是叫你摧毀」、「感覺舒爽」、「很多大陸賣家都蠻阿莎力的」。

另外，也有人朝陰謀論的路線聯想，直呼「砸了以後，抱歉...人為損壞不接受退換」、「怎麼覺得有雷，萬一後面說是你自已弄壞的呢」、「我很好奇，到最後會不認帳嗎？還是真的有寄出」；一席話釣出碰過相同情況的買家，推翻猜測道「大陸賣家都是這樣，我也遇過」、「大陸賣家，我也遇過，東西超硬我還拿錘子」。