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女孩學夯爆！2大網路書店上半年暢銷書TOP1　女性讀者高達9成

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博客來公布2020上半年閱讀暢銷榜（圖／博客來提供）

▲博客來公布2020上半年閱讀暢銷榜，並揭露6大關鍵暢銷趨勢。（圖／博客來提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情帶動宅經濟效應，大幅提升居家閱讀需求，綜觀2020年上半年閱讀趨勢，童書、商業理財、漫畫3大類銷量成長最高，但賣最好的是心理勵志書籍，今年一定要認識的《這世界很煩，但你要很可愛》，在2大網路書店的10大暢銷榜皆奪下第一，顯示女孩學正夯。另同步揭露上半年6大暢銷關鍵趨勢，反應出在疫情衝擊下，民眾持續「自我更新」，試圖從閱讀中找到壓力出口。

2020年已經過了一大半，觀察上半年書市的強檔書籍中，由27位作家聯手打造的《這世界很煩，但你要很可愛》，以坦然接受生活給予自己的所有，無畏向前，不討好，不將就，詮釋「可愛」的新定義，在博客來吸引女性讀者高達9成，其中29歲以下女性站比超過5成，不僅是心理勵志類冠軍，更榮登上半年閱讀暢銷榜TOP1，同樣也是樂天書城的上半年暢銷書榜首。

博客來公布2020上半年閱讀暢銷榜（圖／博客來提供）

▲《這世界很煩，但你要很可愛》在博客來、樂天書城皆榮登上半年暢銷榜首。

博客來公布2020上半年閱讀暢銷榜（圖／博客來提供）

▲博客來2020上半年書籍暢銷榜TOP10。

其他排行方面，博客來上半年閱讀暢銷榜亞軍《原子習慣》，這本習慣養成實作指南常勝軍，統計至今已熱銷數萬本；季軍是增強個人就學與就業的考用書《新制多益》，已連續3年入榜；TOP4～TOP10依序為《木曜4超玩：臺灣TOP1網路實境綜藝節目幕後創作秘辛》、《2020唐綺陽星座運勢大解析》、《ROLAND 我，和我以外的》、《我畢業五年用ETF賺到400萬》、《曼巴精神》、《後來的你，好嗎？》、《跟著柴鼠學FQ做自己的提款機》。值得一提的是，暢銷前4名購買主力逾半數為30歲以下年輕讀者，顯見年輕讀者的購書人數逐步提升。

此外，博客來歸納出上半年閱讀6大關鍵趨勢，包含「女孩學正夯，試圖定義自己該有的生存樣貌」、「世紀瘟疫，防疫主題超吸睛，從居家清潔到預言小說高關注」、「居家健身新風潮，體能訓練與一個人健身成新寵」、「ETF投資理財買氣旺，20世代超前佈署」、「WFH，遠端工作術崛起」、「海奧華預言，Youtuber讓宗教、神祕學書籍拓展全新客群」。

樂天書城亦公布上半年百大圖書暢銷榜，其中觀察到投資理財類占了44席次，該類別在前10大排行中更是「屠榜」之姿一口氣占據7個名次，而TOP10分別是《這世界很煩，但你要很可愛》、《上班族的ETF賺錢術：打敗死薪水 提前財務自由》、《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》、《富爸爸，窮爸爸（20週年紀念版）》、《我畢業五年，用ETF賺到400萬：每月1，000元就能開始！不用兼差斜槓，兩檔ETF投資組合，年賺20%》、《2020唐綺陽星座運勢大解析》、《景氣循環投資》、《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機：為投資理財打好基本功，讓你不靠勞力，增加被動收入，快速FIRE》、《主力的思維【隨書附2020年趨勢解析與投資規劃】》、《反市場：JG股市操作原理》。

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