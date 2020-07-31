「像極了愛情」原創絕美照片曝光！3句成詩爆紅　文青女：文字是魔法

▲像極了愛情手稿曝光！（圖／王小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉維榛／綜合報導

昨（30日）登上Google熱搜第一名的「像極了愛情」鋼筆詩句，神出本尊了，住在北市的王小姐甜笑透露，平時就愛寫詩，去年恰好練字時，靈光一閃蹦出這5字。如今爆紅，她低調直呼，「希望這個起頭，讓大家更喜歡文字！」

起初是由導演蘇三毛分享「教你如何寫詩」圖文，把生活經驗當成主軸，靠著3個步驟一秒當詩人，首先隨意寫一段話，二最後加上「像極了愛情」，最後署名「Chris2019.6.7」，貼出曝光後，出乎意料引起迴響，也掀起一波逗趣的創作熱潮。

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就連政府部門也來「練字」，衍生出各種勸導文，包括財政部的「不求1000萬，只有一張200塊，像極了愛情」、內政部的「明明沒有位置，還要硬起過來，像極了愛情」、TCPB的「你違規，我攔你，像極了愛情」等，掀起底下網友一同造樣造句。

▲警方也跟上潮流作詩！（圖／翻攝TCPB局長室）



事實上，「像極了愛情」2019年就曾經在大陸流行，源頭一名大陸歌手的一首《我曾》，當時有網友寫下評價，「玩歸玩，鬧歸鬧，曖昧上頭的那幾秒，像極了愛情…」，由於該評論實在太貼切，引發許多網友共鳴轉傳，還有人分享自己的創作文章與圖片。



▲本尊飄仙氣，美翻！（圖／王小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



如今本尊曝光，王小姐根本是被事物業管理耽誤的文青，她透露，這張詩句是去年所創作，「那陣子在社團裡很認真寫字，完全不記得為什麼會寫到這段，也許只是單純覺得有趣。」眼看竄紅也具影響力，王小姐訝異直呼，「我始終覺得文字是魔法，能給人溫暖開心的力量。希望這個起頭，能讓大家更喜歡文字！」