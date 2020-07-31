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「像極了愛情」掀起寫詩潮！源頭竟是一首歌曲　爆紅過程曝光

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▲▼「像極了愛情」是啥梗？原來出自這首中國歌曲　讓你秒變文青詩人。（圖／翻攝自臉書）

▲「像極了愛情」爆紅，源頭竟然出自一首歌曲。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

網路近期掀起寫詩風潮，不管文章寫的是什麼內容，只要最後加上「像極了愛情」，瞬間一篇文青詩就誕生了，紅到連政府部門都在使用，30日更登上Google熱搜第一名。據悉，「像極了愛情」2019年就曾在大陸流行，近期則是導演蘇三毛在臉書分享「教你如何寫詩」，才意外掀起這一波文學熱潮。

「像極了愛情」在台灣掀起寫詩風潮，30日更登上Google熱搜第一名，超過10萬筆搜尋，不僅網友、網紅們紛紛貼出創作，連政府部門都來參一腳，像財政部25日就在臉書寫下「不求1000萬，只有一張200塊，像極了愛情」，另外像文化部、內政部、海巡署也都有自己的創作，相當逗趣。

▲▼「像極了愛情」是啥梗？原來出自這首中國歌曲　讓你秒變文青詩人。（圖／翻攝自臉書）

▲▼「像極了愛情」是啥梗？原來出自這首中國歌曲　讓你秒變文青詩人。（圖／翻攝自臉書）

▲政府部門在臉書粉絲團貼上類似的創作。（圖／翻攝自臉書）

其實「像極了愛情」2019年就曾經在大陸流行，源頭出自一名大陸歌手的一首《我曾》，當時有網友寫下評價，「玩歸玩，鬧歸鬧，曖昧上頭的那幾秒，像極了愛情……」，由於該評論實在太貼切，引發許多網友共鳴轉傳，還有人分享自己的創作文章與圖片

台灣則是因為導演蘇三毛在臉書分享一張「教你如何寫詩」圖文，大致上分成3個步驟，一為隨意寫一段話，二是最後加上「像極了愛情」，三就完成，接著實際創作3個與生活問題有關的例句，最後署名「Chris2019.6.7」。照片分享後迅速在網路竄紅，才掀起這一波逗趣的文學創作熱潮。

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關鍵字：

像極了愛情

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