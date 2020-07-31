嘴巴破　到底要擦口內膏還是噴口腔噴劑？藥師給您建議

▲嘴巴破可用的藥物，依藥品的劑型分類可分成口內膏、口腔噴劑、粉劑，民眾如果不清楚該如何選擇或如何正確來使用這些藥品，都可就近請教社區藥局藥師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

許多上班族連續好幾天熬夜晚睡趕報告，一早睡覺起來，發覺喝水嘴巴會痛，發現嘴唇內側冒出了白色的小圈圈，就是那裏造成連喝水也會痛；有的人吃東西不小心被雞骨頭劃傷了口頰內側造成嘴巴破，有的人牙齦發炎周圍腫脹潰爛，這些都屬於「嘴巴破」，究竟是要擦口內膏比較好？還是噴口腔噴劑來消毒殺菌？

在台南市開業已50年的老藥師邱昇說，這些情況都屬於大家俗稱的「火氣大、嘴巴破」。民眾可能是免疫功能下降，所以在嘴唇內側冒出一個白色小圈圈的潰瘍面，又稱為「鵝口瘡」，這擦口內膏是OK的，但要擦口內膏之前，先用滅菌過的棉花棒把潰瘍面的口水抿乾再塗抹藥膏，這樣藥膏比較容易塗上，也不會黏黏的。

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睡覺咬牙造成舌頭的邊緣出現潰瘍點，這樣的情形，噴口腔噴劑來做清潔殺菌會比較好一點。火氣大在中醫的論點之一是肝火旺，肝火旺的人，睡醒起來容易在舌頭的兩側看到有凹凹凸凸的牙齒齒痕，像這種情形的人，也可吃一些退火、降火氣的東西，或是補充鈣片也有助於穩定神經、幫助睡眠品質。

▲別讓牙齒不見了，養成刷牙乾淨後，再用漱口水來徹底清潔口腔與去除牙間的殘留物，最後再用清水漱口吐掉，是預防牙周病不錯的方法之一。

對口頰內側被雞骨頭劃傷造成的嘴巴破，另一位開業藥師林隆昌也表示，像這種情形，要注意的是要避免潰瘍面被感染，所以先噴口腔噴劑做口腔的消毒殺菌，之後再來塗抹口內膏做修補，雙重保護，好的速度會比較快。而牙周病引發的牙齦的周圍腫脹潰爛，林隆昌建議可塗抹口內膏，但他提醒這種情形，最好是去看牙醫，由牙醫師幫忙把牙周做徹底的清潔處理，這樣才可減少反覆發作的情形，有些牙醫師也會處方口內膏，來讓患者拿處方箋到健保藥局領藥回去作塗擦。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，開業藥局藥師除了擁有專業的醫藥相關學識涵養外，更有很豐富的臨床實務經驗，是民眾可以諮詢、請教的對象，民眾有任何服藥、用藥上的問題或是慢性病連續處方箋需要調劑的服務，都可就近尋找住家附近的健保藥局藥師來協助處理，藥師會很樂意用他的專業來服務。

・被稱為「地表最強磨皮神器」