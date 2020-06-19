口罩解封！他一跑藥局「藥師主動推銷」好奇會買嗎　網推爆方便：免排免等

▲原PO好奇問其他人，現在還會不會去藥局買口罩。（示意圖／記者李朝煌攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

6月起口罩回歸市場銷售，民眾已經可以在藥局之外的地方購買。就有網友說他去藥局買藥時，藥師主動問要不要買口罩，透露「還是有進貨，加減賣」之後，還比著一堆已經用信封包好的商品，讓原PO看了直呼傻眼「之前一堆人瘋狂排隊，現在竟然乏人問津」，忍不住發起討論「現在還會去藥局買口罩嗎？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文，說當時藥師問他要不要買口罩，他還好奇問「現在還有人來買口罩嗎？」對方就說還是有進貨，並比著一堆用信封包好的口罩。原PO看了就傻眼，畢竟之前一堆人為了那一包包的口罩瘋狂排隊，沒想到現在卻乏人問津。

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不過，看到貼文後，許多人還是會去藥局買，「會，我家離藥局近，所以都去藥局買」、「偶爾路過買一下」、「會，因為疫情根本還沒結束」、「現在開放購買，但都沒人發現口罩很難搶嗎？@@，所以藥局繼續賣口罩是對的」、「會啊，誰知道會不會台灣再次淪陷」、「繼續買，原本APP買，現在不用排隊了直接藥局買。」

▲許多人還是會繼續買口罩，以備不時之需。（圖／記者張毓容攝）

還有人直呼，「會，實名制，因為其他通路搶不到」、「會啊！還是有機會接觸到大眾，所以戴著比較好」、「今天路過剛去買，不用排不用等，方便」、「會，而且現在藥師還會問要什麼顏色的XD」、「會，疫情還沒真正消失，還是要有防疫概念」、「會，我姐在藥局工作，也是建議我買實名制的。非實名制的價格比較高。」

也有網友是說暫時不用買，「家裡還有一些 有需要才會再買」、「不會，反正產能已經足夠，就算疫情再起也只是回到兩週9片有。」有人則是好奇問「藥局還要實名制嗎（我不食人間煙火QQ」，就有網友回答「好像有沒實名制的，但仍然有賣實名制口罩」、「藥局還要喔！家人還是都會固定時間去領，多的就囤起來」、「現在是雙軌制，有實名制也有非實名制，實名制就固定5塊錢，非實名制就看市場機制決定。」