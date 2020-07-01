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一個小技巧　藥師教你秒分辨健康食品與保健食品！

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▲屬於健康食品之產品，會在產品包裝上標示出小綠人的健康食品圖案與字號。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲屬於健康食品之產品，會在產品包裝上標示出小綠人的健康食品圖案與字號。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

健康食品和保健食品看起來好像，會讓您傻傻分不清楚嗎？其實，要分辨健康食品和保健食品是很容易的喔！台南藥師公會教您秒分辨！

台南藥師公會指出，1999年政府實施「健康食品管理法」，是透過國家認證的方式，將健康食品定義為「具有保健功效，並標示或廣告其具該功效，且須具有實質科學證據，非屬治療、矯正人類疾病之醫療效能為目的之食品」，凡是有經申請許可的健康食品，才可以宣稱保健功效，在包裝上可以看到一個小綠人標章。目前核可的保健功效有以下13種：1、調節血脂；2、免疫調節；3、腸胃道健康；4、骨質保健；5、調節血糖；6、護肝（化學性損傷）；7、抗疲勞功能；8、延緩衰老功能；9、促進鐵吸收功能；10、調節血壓功能；11、輔助調整過敏體質；12、不易形成體脂肪；13、牙齒保健。

請繼續往下閱讀...

目前取得健康食品證認通過的共計463項，如果民眾有興趣可以至衛生福利部食品藥物管理署之衛生福利部審核通過之健康食品資料查詢https://consumer.fda.gov.tw/Food/InfoHealthFood.aspx?nodeID=162。

反觀保健食品，指未取得國家小綠人標章認證，簡單地說就是一般食品，只能做為營養補充之用且不可宣稱具保健功效。

▲屬於健康食品之產品，會在產品包裝上標示出小綠人的健康食品圖案與字號。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲歸屬於一般營養補充的保健食品，會在產品的包裝上標示出「食品」的字樣，以方便民眾作辨識。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，台灣隨著經濟富裕與高齡人口逐漸增加下，國人現在的健康觀念已經很成熟，很多民眾都會為了維護身體機能健康購買健康食品和保健食品來使用，且現在的通路都很便利，取得管道也很多元，在方便使用之餘仍有幾個觀念要提醒民眾：1、健康食品和保健食品不能當藥吃，有病情狀況在，仍需就醫處理，別指望一吃見效，保健品不是仙丹妙藥。2、營養補充不要超過每日建議量，以免過量蓄積體內。3、若有長期使用藥品仍需注意藥物與健康食品或保健食品所含原料成分間的交互作用。如果對於健康食品或保健食品的選擇有疑義或想了解更多，可以到家裡附近的社區藥局向藥師詢問喔！

台南市藥師公會常務理事鄭朝仁也表示，就因為健康食品和保健食品的銷售通路多元，舉凡菜市場、超市大賣場、甚至書局、加油站都可買到，還有很多國人會有國外親友從國外購買回來，就有不少民眾拿了這些保健食品到藥局詢問藥師該如何使用？藥師除了會依產品包裝標示盡量告訴民眾正確的吃法，也有發現有些保健食品的標示不清楚，讓藥師不敢貿然回答民眾的諮詢，只能請民眾向原購買通路詢問清楚，因此，建議民眾購買保健食品最好還是向社區附近的藥局來購買，除了有藥師可以幫忙把關保健食品的標示是否完整清楚，如有合併慢性疾病用藥的問題，藥師也可幫忙查詢健保卡了解所服用的慢性病藥與保健食品是否會有衝突，再為民眾的健康多做一層把關。

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