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黃明志《五百》MV這一幕挨轟　酒駕該槍斃！流氓藥師：真不應該　

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▲歌手黃明志的新歌《五百》MV出現喝藥酒的畫面，遭到流氓藥師的開轟 。（圖／翻攝《流氓藥師》臉書）

▲歌手黃明志的新歌《五百》MV出現喝藥酒的畫面，遭到流氓藥師的開轟 。（圖／翻攝《流氓藥師》臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

知名歌手黃明志近期推出新作品《五百》，不過新歌MV當中，黃明志騎機車休息的時候喝藥酒，這個鏡頭被流氓藥師劉信和在臉書開轟真不應該：「喝酒不騎車、不開車，工作的時候也不應該喝酒」。

之前在新冠肺炎公開po出藥師在實名制口罩支援時，被民眾開罵畫面引發社會熱議的流氓藥師劉信和，就在24日晚間在臉書po出貼文表示自己是一位藥師，也有自己的藥局：「從我工作的第一天，就決定不賣保力達、威士比這些只能在藥局販售的藥酒」。

他說：「不是這產品本身不好，而是因為購買的族群並不是如同廣告說的，睡前當藥酒喝，而幾乎都是在工作的時候飲用（再加上實在沒什麼利潤又搬的要死要活我實在很懶惰）」，不過現在這個藥酒卻成了歌手黃明志MV當中出現的「配角」。

▲歌手黃明志的新歌《五百》MV出現喝藥酒的畫面，遭到流氓藥師的開轟 。（圖／翻攝《流氓藥師》臉書）

▲歌手黃明志的新歌《五百》MV出現喝藥酒的畫面，遭到流氓藥師的開轟 。（圖／翻攝《流氓藥師》臉書）

劉信和談到：「黃明志也是我非常欣賞的一位歌手，創作能量非常的強，不說大家都知道的泰國情歌、阿母、泰國恰恰、飆高音我最喜歡的是那首寫給成龍祝壽的《大哥龍》，把成龍說的話做的事唱的歌演過的電影，寫成歌詞，再譜成曲，沒有其他歌手欣賞也沒關係，自嘲的模仿每個天王的唱腔來個大合唱，這種無法被擊倒的幽默感是現在這時代非常罕見的 ;三週前跟三上悠亞合作那首《不小心I shot you》也低級的超好笑」。但是剛發佈的新歌《五百》，讓他很有意見。

劉信和敘述這首歌，黃明志模仿伍佰的唱腔，寫著、演著台灣市井小民努力打拼的每一天，MV也在台北市各個角落拍攝，飾演著外送員，描述著最貼近生活的故事，歌很好聽，ＭＶ也很感人，但是「最不應該的，在影片裡出現了兩次騎機車休息的時候喝藥酒」。劉信和強調自己知道這是表演的一部分，也很可能是他想更貼近台灣文化的點子，不過很遺憾，也只能提醒、告訴大家這非常不應該！「我覺得酒駕這種有很高機率造成他人傷亡、不負責任的行為都該直接槍斃，什麼十萬、八年徒刑都太輕了」。所以他也呼籲大家：「如果你不認同這種行為，請提醒更多人知道」

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