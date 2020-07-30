沒吃完的蔥油餅掉出抽屜　離譜班主任硬拗：偷吃...罰小四女童跪著爬出教室

記者陳豐德、陳以昇／新北報導

新北市一家英文補習班日前傳出班主任因誤會一名國小女學生上課偷吃蔥油餅，罰她拿著蔥油餅跪著走出教室拿出去丟，事發後家長到補習班調看監視器影片，證明女兒根本沒有上課偷吃，雖然班主任事後道歉，但平息不了家長怒氣，決定陳情教育局並更換補習班，教育局介入調查開罰5萬。

▲新北市一家英文補習班班主任，要女學童跪著走路，教育局開罰5萬 。（圖／記者陳豐德攝）

▼女學童媽媽怒貼文。（圖／家長提供，未授權勿轉載）

據了解，29日曾姓女民眾在網路社團貼文，指稱家裡國小四年級女兒在新北市一家英文補習班上課，因早餐蔥油餅沒吃完，要留到下午吃，卻不小心從抽屜掉出來，班主任發現後以為她上課偷吃，要女兒撿起跪著走路拿出教室丟棄。

女學童回家後覺得自己在補習班遭當眾羞辱，不願再帶早餐去補習班，媽媽得知後氣得跑到補習班要求調閱當時的監視影片。證實女學童根本沒有上課偷吃蔥油餅，班主任當場向家長道歉。

但女童父母覺得補習班班主任在沒有證據下，誣賴女兒偷吃，又當著其他同學面前要她跪著走路，已經受辱身心受創，決定陳情教育局並更換補習班。新北市教育局獲報後立刻進行調查。

教育局表示，對於補習班於知悉負責人對學生有損害兒童及少年權益之行為，未依規定於24小時內通報，依補習及進修教育法裁罰5萬元。另該班現場有6名教職員工未報經本府核准，本局依補習及進修教育法裁罰5萬元並限期改善。本案不當管教部分將由社會局進行裁處，若確有違反兒童及少年福利與權益保障法之情事，本府將依法召開不適任人員認定委員會，認定解聘僱期間，並登錄全國不適任人員專區，該員不得擔任補習班之教職員工。

▼新北市一家英文補習班班主任，要女學童跪著走路，教育局開罰5萬 。（圖／記者陳豐德攝）