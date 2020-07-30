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北市祭出「團客大禮包」拼2萬旅客　五星飯店1晚1688、雙層觀光巴士免費搭

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▲▼ 北市祭出「團客大禮包」拉客，8月衝2萬名旅客消費 。（圖／觀傳局提供）

▲北市祭出「團客大禮包」，8月拼2萬名旅客消費 。（圖／可樂旅遊提供）

記者楊亞璇／台北報導

今年受疫情衝擊，觀光產業受創嚴重，為吸引民眾到台北旅遊，台北市政府觀光傳播局自7月起力推「安心旅遊專案」，專案內除針對自由行旅客、親子推出暑期「場館銅板價」之外，更針對團體旅遊客群贈送「團客大禮包」，吸引各家旅行社規劃台北行程、帶動台北一波觀光消費熱潮。

凡7/15至8/31參團來台北旅遊，觀傳局將免費贈送團客搭乘雙層觀光巴士，體驗「登高望遠遊臺北」的恣意快感，另加碼贈送每位團客價值新台幣3,495元的「團客大禮包」，內容包含熊讚芒果酥1盒(價值495元)、北北基好玩卡景點暢遊卡2 張(價值1300元)、雙層觀巴24小時票兌換券2張(價值1200元)以及溫泉抵用券2張(價值500元)，限量2萬名，希望能吸引遊客來台北旅遊、並於日後「重遊台北」。

觀傳局表示，這次團客加碼方案誠意十足，截至7月30日幾乎已全數報名額滿，到8月底預計成功吸引2萬名遊客來台北遊玩跟消費，另外透過團客大禮包的贈送，鼓勵民眾利用北北基好玩卡、雙層觀巴兌換券再次「重遊台北」，期待創造共6萬旅客到訪人次，帶動台北觀光旅遊消費商機。

台北旅行商業同業公會理事長吳志健表示，這次提供兩萬個名額，贈送打理包，以往國人習慣，團體遊客來台北停留時間非常短，這次兩天一夜以上團客，都有大禮包，獲得盛況空前、搶購一空，觀傳局推動17條路線，團體遊客在觀光產業裡面扮演重要角色，有餐廳、遊覽車、商圈、夜市，把觀光產業串起來，現在接到很多同業反映，還有很多遊客要報名，希望觀傳局繼續延續，推展旅遊。

觀傳局補充，這次各家旅行社規劃的台北遊程相當超值，包含2天1夜安心遊入住台北晶華酒店只要1688元、GO台北睏1眠2日入住圓山飯店只要1888元，美麗台灣遊陽明山、探訪圓山密道並入住北投春天溫泉酒店只要2999元，台北安心旅遊之古往今來只要2888元還可入住喜來登飯店、閨蜜愛旅行4人成行每人1988元可入住大直英迪格酒店等，吸引民眾報名熱烈、盛況空前。

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