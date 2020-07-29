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智慧城市首長高峰會八月登場　柯文哲分享北市防疫政策

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▲▼柯文哲出席「臺北好社企，共創心契機」暖心挑戰賽記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

台北市政府以「智慧城市」為主題，舉辦展覽活動與全球城市交流，今年的「智慧城市首長高峰會」將於八月登場。台北市長柯文哲以台灣防疫相關政策的推動，如何讓城市快速恢復常態為主題，與各國首長交流。

資訊局表示，線上版的「智慧城市首長高峰會」將由黃珊珊主持，柯文哲與海外城市交流座談，討論主題是「COVID-19疫情影響下，民眾的日常生活、市府的公務運作及城市經濟都已受到極大的影響，如何善用科技、相關政策及作為讓城市快速恢復常態？」，每場次將有六位全球城市首長參加，由於報名踴躍及跨越時區的關係，北美區舉辦1場次，歐亞區則舉辦2場次。

智慧城市論壇暨展覽（Smart City Summit & Expo，簡稱SCSE）自2014年首次舉辦以來，已是國際間知名的智慧城市暨物聯網產業展會。北市府黃珊珊副市長表示，台北市政府於2016年加入成為本展覽的共同主辦單位，於當年起承辦「智慧城市首長高峰會」，而來台參加高峰會的市政團及首長逐年快速增加，並於2019年展覽達到128位城市首長來台參與的紀錄；台北市政府以智慧城市為主題進行國際交流，不僅協助台灣物聯網解決方案的國際輸出，同時也創造了台灣城市外交的新模式。

柯文哲表示，在疫苗大量問世前，新冠肺炎都將持續影響到全球人民的日常生活，甚至是國際交流與各類大型的實體活動，所以，建議智慧城市展能儘早展開數位轉型，以線上模式推動城市間智慧轉型經驗分享，讓各國交流不中斷。

台北市政府資訊局與台北市電腦公會經過多次討論之後，除首長高峰會外，也將台北市政府智慧城市願景館及實證場域參訪等活動，全數轉為線上執行。

第一場次（8/13）有法國阿爾卑斯大都會區格勒諾布爾、捷克布拉格、土耳其伊茲密爾、英國劍橋郡和彼得伯勒、俄羅斯莫斯科創新局，波蘭格丁尼亞等首長參加。第二場次（8/18）則是以美洲區為主，參與的市政首長來自美國克蘭斯頓、美國斯克蘭頓、哥倫比亞麥德林、薩爾瓦多聖薩爾瓦多市、貝里斯貝里斯市、厄瓜多瓜亞基爾市等首長參加。第三場次（8/19）有克羅埃西亞斯普利特、土耳其科尼亞、英國愛丁堡、越南峴港、澳洲奎那那市、紐西蘭北島 帕麥斯頓市；其他國家城市首長或官員則以線上提問或線上旁聽的方式參與，盼透過論壇的分享帶動台灣科技防疫的全球商機。

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