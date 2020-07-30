　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

打造西部新都心　嘉義市上半年失業率3.7%全國最低

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嘉義市109年上半年失業率3.7% 全國最低 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市2020年上半年失業率3.7% 全國最低 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院主計總處22日發布2020年台灣地區各縣市上半年失業率3.85%，嘉義市3.7%為縣市排名第1低，與新竹縣、雲林縣、臺東縣、花蓮縣並列，較去年上半年平均失業率增加0.1個百分點。

▲嘉義市109年上半年失業率3.7% 全國最低 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市勞動力參與率提升，年輕人回嘉樂在工作。（圖／樂檸提供）

市府主計處表示，嘉義市今年上半年就業人數為13萬4千人，失業人數為5千人，失業率為3.7%；勞動力人口13萬9千人，非勞動力人口9萬人，勞動力參與率為60.6%。另勞動力參與率從103年為56.6%增加至109年上半年為60.6%，亦為15年最高，顯示嘉義市積極開發就業市場，創造更多就業機會，讓本市子弟回流、提升勞動力參與率，進而帶動嘉義市經濟發展。

市府分析，雖然今年上半年受新冠肺炎疫情影響，導致嘉義市上半年平均失業率較去年同期增加0.1個百分點，但是近年來嘉義市致力打造「全齡共享 世代宜居」的新都心，透過優勢的人才、教育、醫療、交通等條件，磁吸南彰化到北台南，車程30分鐘，涵蓋直徑100公里，服務超過200萬的人口，進而創造更多就業機會。

在疫情影響期間，全台觀光產業深受影響，市府團隊努力不懈與本市觀光業者同心、蓄積能量。現在疫情趨緩，嘉義市更將抱著鬆綁不鬆懈的態度，迎接廣大的消費者，提供最安心、最有特色的旅遊，讓更多人看到嘉義市的美好。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
李登輝移靈車隊護送　深夜22:58抵榮總懷遠堂
李登輝辭世　柯文哲深夜現身懷遠堂致意
李登輝病逝！黃安狠回「1句話」掀兩極聲浪
「台中米娜」本尊曝光快閃！一見鏡頭險跌倒　狂奔衝上計程車
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

白天園遊會晚上海洋魔幻歌舞劇　中埔推廣客家文化結合童趣

打造西部新都心　嘉義市上半年失業率3.7%全國最低

前總統李登輝辭世　蔡旺詮：向台灣的民主之父致敬！

快訊／張麗善哀悼李登輝：他走過波瀾壯闊的歲月人生，相信歷史自有定論

「微笑水岸」獲全球獎項　總統接見林智堅肯定竹市團隊

AI分析、職場虛擬實境　竹市青年職涯活動8月8日開跑

染禽流感！彰化芳苑1處肉鵝場中標　撲殺2070隻

有機景觀植栽可療癒身心靈！花蓮提升有機農業到有機生活

花蓮傳統市場拚振興！251 攤商收振興券　再推超值套餐享優惠

迎接國旅爆發潮！花蓮、雲林共好　推出互惠旅遊方案

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

快上車！巨型「泰迪熊」戶外教學 21隻超Q貴賓排排坐...萌心爆發

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

違規逆向遭攔！三寶不滿警開單 狂捶本子＋丟筆辯：我又沒怎樣

泰國野外小猴被擄當「摘椰機器」　牠日摘千顆！想逃跑卻勒到窒息

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

白天園遊會晚上海洋魔幻歌舞劇　中埔推廣客家文化結合童趣

打造西部新都心　嘉義市上半年失業率3.7%全國最低

前總統李登輝辭世　蔡旺詮：向台灣的民主之父致敬！

快訊／張麗善哀悼李登輝：他走過波瀾壯闊的歲月人生，相信歷史自有定論

「微笑水岸」獲全球獎項　總統接見林智堅肯定竹市團隊

AI分析、職場虛擬實境　竹市青年職涯活動8月8日開跑

染禽流感！彰化芳苑1處肉鵝場中標　撲殺2070隻

有機景觀植栽可療癒身心靈！花蓮提升有機農業到有機生活

花蓮傳統市場拚振興！251 攤商收振興券　再推超值套餐享優惠

迎接國旅爆發潮！花蓮、雲林共好　推出互惠旅遊方案

李登輝將安葬「五指山」軍人公墓　蔡英文6月曾赴現場勘查

李登輝不只一次公開說「死後希望骨灰灑玉山」　原因曝光

一直期盼李登輝惠予賜教　日本駐台代表：身為外交官一生的遺憾

李登輝預告再赴日本無法成行　沖繩留下最後出國身影

相差70歲！黃捷臉書回憶「初次見到李登輝」　感念帶領台灣走向民主

徐睿知「無捲度短髮」登熱搜　黃金長度是耳下3公分，搭氧氣瀏海直接變仙女

東京知事小池百合子悼念李登輝　「學習到政治應有的樣貌」

2020下半年好運爆棚三星座！　TOP2金牛「財運旺」收入變多

北捷也可以訂晚餐了！中山、南京復興首波試賣

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！網曝：深夜撞見兩人約會　「並肩遛狗照瘋傳」身高差對上了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

地方熱門新聞

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

蒜頭飆到每台斤160！蒜農把蒜種全賣出不種了

張麗善：他走過波瀾壯闊的歲月，歷史自有定論

嘉義市失業率3.7%全國最低

蔡旺詮：向台灣的民主之父致敬！

青埔新光影城推出　汽車露天電影夜

雲林爆血汗工廠！1天站8.5小時…吃飯也要盯機台

南警偵破重大刑案人員獲頒高級變速自行車

飲料公司欠繳稅金罰鍰拒繳負責人被管收

汽車駕照不等於機車駕照　上路前要注意

直升機救親哥！鄉長夫人辱衛生所　蘭嶼女醫打臉

彰化芳苑1處肉鵝場染禽流感　撲殺2070隻

8/1、2蘇澳海洋嘉年華　瘋玩蘇澳一整夏

更多熱門

相關新聞

王輝盃全國籃球邀請賽嘉義熱力開賽

王輝盃全國籃球邀請賽嘉義熱力開賽

第一屆「王輝盃」全國籃球邀請賽於28日一連5天在嘉義市舉行，HBL八強齊聚，另包括大專甲組、高中甲乙組、國中甲乙組，全國的籃球高手齊聚一堂，展開冠亞軍爭霸戰。上午在嘉義高中樹人堂舉辦開幕儀式，嘉義市長黃敏惠，王輝盃賽事發起人也是網際網路界的名人姜豐年、王輝盃會長劉祖壽、王輝盃副會長何經、余俊芳等，還有王輝教練的兒女等貴賓共同與會，為「王輝盃」揭開序幕。

嘉義市加強破袋稽查垃圾分類

嘉義市加強破袋稽查垃圾分類

嘉義市全新形象影片「超級縮時」體驗嘉義之美

嘉義市全新形象影片「超級縮時」體驗嘉義之美

29年來首見6月失業率下降！　比5月下降0.11個百分點至3.96%　

29年來首見6月失業率下降！　比5月下降0.11個百分點至3.96%　

香港失業率升至6.2%　創下15年來新高

香港失業率升至6.2%　創下15年來新高

關鍵字：

嘉義市失業率

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

韓粉：放鞭炮慶祝「日本奴」魂歸故土

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

辛巴威醫護罷工　一晚7嬰死產

李登輝病逝！生前曾文惠相伴　深夜返翠山莊...低頭進門

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

9年被偷千萬發票獎金　麥當勞決定不收紙本捐贈

擔心兒子冷！李登輝親抱李憲文進太平間

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

快上車！巨型「泰迪熊」戶外教學 21隻超Q貴賓排排坐...萌心爆發

快上車！巨型「泰迪熊」戶外教學 21隻超Q貴賓排排坐...萌心爆發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面