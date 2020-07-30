打造西部新都心　嘉義市上半年失業率3.7%全國最低

▲嘉義市2020年上半年失業率3.7% 全國最低 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院主計總處22日發布2020年台灣地區各縣市上半年失業率3.85%，嘉義市3.7%為縣市排名第1低，與新竹縣、雲林縣、臺東縣、花蓮縣並列，較去年上半年平均失業率增加0.1個百分點。

▲嘉義市勞動力參與率提升，年輕人回嘉樂在工作。（圖／樂檸提供）

市府主計處表示，嘉義市今年上半年就業人數為13萬4千人，失業人數為5千人，失業率為3.7%；勞動力人口13萬9千人，非勞動力人口9萬人，勞動力參與率為60.6%。另勞動力參與率從103年為56.6%增加至109年上半年為60.6%，亦為15年最高，顯示嘉義市積極開發就業市場，創造更多就業機會，讓本市子弟回流、提升勞動力參與率，進而帶動嘉義市經濟發展。

市府分析，雖然今年上半年受新冠肺炎疫情影響，導致嘉義市上半年平均失業率較去年同期增加0.1個百分點，但是近年來嘉義市致力打造「全齡共享 世代宜居」的新都心，透過優勢的人才、教育、醫療、交通等條件，磁吸南彰化到北台南，車程30分鐘，涵蓋直徑100公里，服務超過200萬的人口，進而創造更多就業機會。

在疫情影響期間，全台觀光產業深受影響，市府團隊努力不懈與本市觀光業者同心、蓄積能量。現在疫情趨緩，嘉義市更將抱著鬆綁不鬆懈的態度，迎接廣大的消費者，提供最安心、最有特色的旅遊，讓更多人看到嘉義市的美好。

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