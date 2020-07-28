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延續籃球愛　第一屆「王輝盃」全國籃球邀請賽嘉義熱力開賽　

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▲第一屆「王輝盃」全國籃球邀請賽。（圖／嘉義市政府提供）

▲第一屆「王輝盃」全國籃球邀請賽於嘉義市熱鬧開打。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第一屆「王輝盃」全國籃球邀請賽於28日一連5天在嘉義市舉行，HBL八強齊聚，另包括大專甲組、高中甲乙組、國中甲乙組，全國的籃球高手齊聚一堂，展開冠亞軍爭霸戰。上午在嘉義高中樹人堂舉辦開幕儀式，嘉義市長黃敏惠，王輝盃賽事發起人也是網際網路界的名人姜豐年、王輝盃會長劉祖壽、王輝盃副會長何經、余俊芳等，還有王輝教練的兒女等貴賓共同與會，為「王輝盃」揭開序幕。

▲第一屆「王輝盃」全國籃球邀請賽。（圖／嘉義市政府提供）

▲市長黃敏惠出席第一屆「王輝盃」全國籃球邀請賽。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，第一屆「王輝盃」全國籃球邀請賽，是嘉義高中籃球隊歷屆校友共同出資舉辦，藉由這場精彩的賽事感恩、懷念及延續王輝教練一生奉獻於籃球的熱情，回味並延續與王輝教練一起拚戰球場的黃金歲月。因此王輝盃不單單只是匯集全國籃球英豪的大賽，更充滿師生情義、在地感情。

▲第一屆「王輝盃」全國籃球邀請賽。（圖／嘉義市政府提供）

王輝教練民國57年就在台灣省立嘉義高中任教，逾半世紀歲月中為嘉義高中培育無數籃球員。最關注教育、也曾經是老師的黃敏惠說，越聰明的孩子、越有個性，王輝老師用自己獨特的教導方式，凝聚了每一位愛打籃球同學的心，讓籃球與愛伴著孩子成長。我們不捨王輝教練的離開，所以要用王輝盃延續這份懷念，更要發揮對籃球的熱愛。

第一屆「王輝盃」籃球賽群雄齊聚嘉義市，包括大專、高中甲乙組與國中甲乙組共72隊、約1500名隊職員參加。其中HBL八強全員到齊，高男A組包括能仁家商、青年高中、松山高中與三民家商更被媒體喻為「死亡之組」顯見拚戰之激烈；大專組8強以及國中甲組也非常有看頭，歡迎喜愛籃球的球迷們，到嘉義高中等四個會場為選手們加油打氣。

王輝盃賽程與直播網址 https://wanghuicup.com/

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