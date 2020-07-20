香港失業率升至6.2%　創下15年來新高

▲香港爆發第三波疫情，餐飲業生意冷清。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港統計處20日發表最新（今年4月至6月）勞動人口統計數字，失業率由今年3月至5月的5.％上升至6.2％，創下了15年來的新高。香港勞工及福利局局長羅致光表示，香港的本地勞工市場情況將隨著未來疫情演變，為了保持經濟活力，政府已推出史上最大規模紓困措施，包含一系列保就業、創職位措施。

羅致光指出，香港的勞工市場今年第二季全季合計繼續惡化，但因本地疫情在5、6月間減退，勞工巿場面對的壓力在季末有紓緩跡象，「保就業」計劃的開展亦有助勞工市場應對不利因素。

羅致光提到，在今年4月至月，經季節性調整的失業率較3月至5月上升0.3個百分點至6.2%，為超過十五年來的高位，就業不足率上升0.2個百分點至3.7%，為接近十七年來的高位，「4月至6月總就業人數雖然仍按年下跌6.5%，但與3月至5月的數字相若，顯示就業情況在季末有趨向穩定的跡象。」

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展望未來，羅致光表示，疫情在全球部分地區仍然嚴重，以及本地個案最近再次急升，顯示經濟前景仍面對巨大的不確定性，往後的本地勞工市場情況將很大程度視乎環球及本地疫情如何演變，「為保持經濟活力，政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施，以幫助保障員工就業。政府會繼續密切留意相關情況。」



羅致光指出，勞工處會在9月以試點方式，向參加「中高齡就業計劃」的60歲或以上的年長人士發放留任津貼，鼓勵接受及完成在職培訓，並調升在「中高齡就業計劃」下，僱主可獲發放的在職培訓津貼金額上限，進一步鼓勵僱主聘用中高齡人士，從而穩定就業。

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