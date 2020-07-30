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白天園遊會晚上海洋魔幻歌舞劇　中埔推廣客家文化結合童趣

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▲中埔鄉「客嘉文化好童趣」活動。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔鄉「客嘉文化好童趣」活動周末登場。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔鄉公所8月1日將於舉行客家文化協會廣場舉辦「客嘉文化好童趣」活動，當天晚上更於頂六國小活動中心舉辦免費兒童劇團演出，中埔鄉長李碧菁打扮成魔法仙子與嘉義縣政府民政處長楊健人打扮成魔法師，與現場劇團演員及中埔鄉立幼兒園學童的互動完成啟動儀式，也邀請民眾參加白天的客家活動。

▲中埔鄉「客嘉文化好童趣」活動。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔鄉長李碧菁與地方仕紳象徵性啟動「客嘉文化好童趣」活動。（圖／記者翁伊森攝）


中埔鄉長李碧菁表示，中埔鄉客家族群約有5000人，是嘉義縣客家總人數最高。這幾年她努力向客家委員會爭取各項經費來永續傳承與保存中埔鄉的客家文化。

▲中埔鄉「客嘉文化好童趣」活動。（圖／記者翁伊森攝）

中埔鄉公所今年榮獲客家委員會補助，將於8月1日下午舉行「客嘉文化好童趣」活動，結合「挑擔成長禮繞園遊行」，象徵客家子弟肩負責任，開創人生，邀請民眾體驗客家成長禮、客庄美食以及懷舊童玩等客家風情。

當天以「客家x美食x闖關x摸彩」為主打，將有多項精彩活動，由「客家挑擔成長禮繞園遊行」揭開序幕，舞台區將有客諺朗讀表演、客家文化有獎徵答，以及兒童喜愛的小丑、魔術秀等表演；攤位市集區熱鬧豐富，除了有趣的說客語、拋沙包等闖關集章贈獎活動外，亦有客家美食及在地特產攤位及二手市集。

中埔鄉公所8月1日晚間特別邀請「蘋果劇團」演出海洋魔幻歌舞劇《章魚怪盜與龍王法杖》，將大型兒童劇演出於頂六國小表演，劇中探討手足教養議題，更有精彩刺激的大型互動，戲劇演出後還有摸彩，闖關成功民眾將有多項好禮可帶回家！

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