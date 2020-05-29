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中埔水資源體驗營受疫情影響　分12梯次入校教育

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▲中埔鄉公所藉由辦理國小畢業生生態體驗營，讓學員們珍惜水資源。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔鄉公所校園水資源教育紮根營活動開跑。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔鄉公所舉辦的『愛護水資源環境教育暨生態體驗深耕計畫』邁入第8年，今年受新冠肺炎疫情影響，原本對於國小畢業生所辦的成長營活動改以入校、入班方式辦理。即日起到6月22日，以「校園水資源教育紮根營」作為主題分12場次在校園熱情登場。

「校園水資源教育紮根營」課程以活潑、生動、有趣的互動方式，規劃有水資源課程<水的小旅行>、生態體驗課程<生態大觀園>。在課程中將帶領青年學子體驗”水的小旅行”。

體驗活動將在<生態大觀園>課程，以豐富的生態多樣性為起點，讓學員近距離接觸到各種新奇的動植物生態，會將學員平時不容易接觸到的動植物帶入校園，(如人面蜘蛛、獨角仙、蛇、青蛙、標本、石硦在地特有花、草、植物等)，激起學員對大自然的好奇心。

▲中埔鄉公所藉由辦理國小畢業生生態體驗營，讓學員們珍惜水資源。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔鄉鄉長李碧菁歡迎學子家長報名。（圖／記者翁伊森攝）

鄉長李碧菁表示，「埔出水緣份-愛護水資源營隊活動」邁入第8年，今年為兼顧防疫及水資源教育向下紮根的目的，首次以「校園水資源教育紮根營」作為主題，以入班教學的方式辦理。中埔鄉內10所國小共同辦理的成長營隊，將分12場次以活潑、生動、有趣的互動教學形式，讓超過300多位的國小6年級學員，以遊中學、學中玩的方式體會到水的重要性。

中埔鄉公所表示，今年針對國小親子組規劃的2天1夜親子體驗營隊，將在暑假期間8、9月份登場，課程內容將傳遞珍惜水資源的理念之外，更帶大家認識中埔的美。詳細的活動日期及內容將上傳到中埔鄉公所網站或粉絲團專頁：http://goo.gl/MCxFGJ (或facebook搜尋『埔出水緣份』)，歡迎來自全國各地及在地的親子組，大手牽小手一起來報名參加!

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