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水資源闖關活動　串聯中埔鄉內旅遊亮點

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▲▼ 中埔鄉水資源活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 中埔鄉水資源活動。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為加強民眾節約用水及水源保護區宣導，中埔鄉公所23日在獨角仙農場舉辦108年「全民水資源宣導活動－初冬來鄉盈」，並結合中埔鄉文化、產業、生態等特色資源，設計出一連串精采活動。

嘉義縣長翁章梁與中埔鄉長李碧菁一同出席108年「全民水資源宣導活動－初冬來鄉盈」，為增加中埔鄉知名度，將鄉內六大景點設置闖關活動，包括有和美村愛思家樂健房、和睦村三和公園管理中心、金蘭村嘉義縣客家文化會館、同仁村西拉雅遊客中心、中埔村社區活動中心及石硦村獨角仙農場等，讓民眾在闖關中體驗到中埔的文化，有天然農場、絲瓜絡DIY體驗、客家文化展示及月光餅、竹編DIY、小品盆栽DIY、甜點DIY、品嚐傳統手工粉圓及米苔目等在地農特產品享用，同時達陣成功者，有準備多重好禮贈送。

▲▼ 中埔鄉水資源活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，活動結合了中埔鄉內人文、社區、休閒觀光發展及地方產業，期盼吸引遊客活絡中埔鄉經濟發展及觀光。此外，他也為中埔鄉帶來好消息，中埔公館工業區已經受到中央核定開發成工業區，而工業區內將會有12公頃的滯洪池，未來將會帶動中埔周邊的就業機會及經濟發展。

▲▼ 中埔鄉水資源活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁指出，嘉義縣都是被認定為農業大縣，但經過未來十年後工業區部段的發展，將蛻變為工農大縣，不僅提供更多的產業發展及就業機會，還可以讓增加地方政府的稅收，對地方發展都是一個多贏的局面。

▲▼ 中埔鄉水資源活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

鄉長李碧菁表示，中埔鄉擁有豐盈多元面貌，「初冬來鄉盈」活動用闖關方式，讓民眾體驗多重農村風情及人文風貌。活動從白天延續至傍晚，並有表演及摸彩，要與民眾一起同歡，闖關成功者有機會獲得IPHONE 11 PRO手機一支，還有喬山健康科技小漾沙發按摩椅、液晶電視、腳踏車等大獎。


此外，23日下午2時開始在獨角仙農場內，也熱鬧進行水資源闖關列車、鯉魚旗DIY、並由各社區巷弄長照C據點共同腦力激盪成果展示等活動；中埔鄉農會各家政班、產銷班也準備豐富在地美食及農特產品邀請民眾品嘗。

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