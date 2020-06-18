嘉義中埔和興社區年包萬顆粽　分送獨居弱勢戶

▲中埔鄉和興社區今年包萬顆粽，縣長翁章梁協助送愛。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔鄉和興社區發展協會18日在社區活動中心內，舉辦一年一度的「端午佳節粽幸福」活動，凌晨3、4點，天未亮，社區內熱心的志工們就已來到活動中心內開始忙碌，將炒得油亮的糯米餡料包進粽葉裡，逐一放入熱鍋中煮熟，現場粽香四溢，氣氛相當熱絡。

▲立委陳明文、縣長翁章梁，鄉長李碧菁及社區理事長劉守仁包粽將送弱勢。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣長翁章梁、立委陳明文、中埔鄉長李碧菁、中埔鄉農會總幹事李碧雲、鄉民代表羅玉梅、李昱蓉，也親自到現場，翁章梁也在現場展現「綁粽」好身手，頻頻讓社區內的長輩驚呼，「原來縣長真的會綁粽子啊！」，在協助翻炒餡料、水煮粽子後，翁章梁在和興社區發展協會理事長劉守仁的帶領下，走進社區內，將一袋袋分裝好，香氣四溢的肉粽分送給長輩及弱勢家庭，提前祝賀社區民眾「端午佳節愉快」。

▲縣長翁章梁，鄉長李碧菁及社區理事長劉守仁親送肉粽給獨居長輩。（圖／記者翁伊森翻攝）

劉守仁表示，和興社區在端午時節邀請志工、民眾共同前來包粽子，並分送給社區內65歲以上的長輩及中低收弱勢家庭已有多年傳統，包粽子的數量更逐年增加，今年期望創下1萬顆粽子的新紀錄！關懷社區長輩及中低收弱勢家庭，除了要感謝熱心參與社區活動的志工們，也要感謝嘉義縣政府及中埔鄉公所對和興社區的補助與照顧。

「端午節不僅是傳統節日，更具有社會意義。」翁章梁說，和興社區總動員一起來綁肉粽，現場猶如一個生產線，相當熱鬧！透過包肉粽培養感情，有效凝聚社區間情感，同時也透過分送肉粽、傳遞愛心，帶給長輩及弱勢族群，相當具有意義，令人感動。

劉守仁分享，早期農村社會習慣在農曆5月初一包「乖粽」，祝福長輩長命百歲，今年特地選在今天舉辦此活動，意義非凡，包粽子送幸福，除了將愛心與關懷送至長輩和弱勢家庭，更活絡鄰里間的情感。

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