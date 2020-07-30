快訊／徐永明：李登輝多次推動修憲　對台灣民主貢獻功不可沒

▲徐永明哀悼李登輝。（圖／取自徐永明臉書）



記者林銘翰／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲。對此，時代力量黨主席徐永明表示，自己從學生時代、成為立法委員，一直到擔任黨主席，都受到李登輝的照顧，他將永遠感念在心，李登輝在總統任內終止動員戡亂時期、改選萬年國會、推動總統直選，更多次推動修憲，對台灣民主化的貢獻功不可沒。

李登輝30日晚間7時24分於台北榮民總醫院病逝，享耆壽98歲，消息一出震驚國內政壇。徐永明晚間表示，他要致上誠摯的哀悼之意，也請李登輝的家人節哀。

徐永明表示，李登輝人生歷經日治時期、國民黨威權時期到民主化的台灣，見證了台灣的歷史，在許多重大轉折時刻更扮演重要角色、參與其中。李登輝任內終止動員戡亂時期、改選萬年國會、推動總統直選，更多次推動修憲，對台灣民主化的貢獻功不可沒。

徐永明回憶，猶記得1992年的419大遊行，民眾走上街頭爭取總統直選，學生被警棍打破頭，當時威權當道，李登輝仍堅定完成了這項重要變革。李登輝選擇了傾聽青年的方式回應訴求，就此確立台灣的未來，會堅定地走在民主的道路上。

徐永明說，李登輝在卸任後，對台灣、對民主的關心從未止息。2014年太陽花學運，李登輝展現了學生的高度支持，更對領導人喊話，必須瞭解民眾的聲音，這是因為李登輝深深瞭解，「相信人民、支持青年世代」是一個民主國家的領導人必須展現的高度、更是責任，而也唯有如此，台灣才能在民主道路上再向前邁進。

徐永明指出，時代力量甫成立時，也曾拜會李登輝請益，而李登輝傳承了許多寶貴經驗，更給予時代力量諸多支持和建議，最後一次見到李登輝則是在去年底的餐會，自己從學生時代、成為立法委員，一直到擔任黨主席，都受到李登輝的照顧，他將永遠感念在心。

徐永明表示，「第二波民主化」是李登輝在2016年對時代力量的重要期許，而李登輝過去也多次提到，憲改是台灣唯一的出路，並呼籲朝野各黨摒棄對立，把握契機啟動憲改工程，而這也正是時代力量持續呼籲的方向，時代力量也會繼續堅持。

徐永明說，感謝李登輝數十年來對台灣的奉獻，李登輝披荊斬棘為台灣民主打下的堅實基礎，時代力量會持續厚實。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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