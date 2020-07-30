「上帝調色盤」曝光！少女心噴發忙看金門「粉紅湖」　3人失神駕車衝大溝　

▲3人搶看粉紅湖不慎架車摔落旁邊大排水溝 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者吳奕靖、林名揚／金門報導

金門古寧頭雙鯉濕地附近的一處池塘，近日因為池水變成粉紅色，讓人覺得相當夢幻，連日來吸引不少遊客專程前往一看真假，意外成為當地最夯的打卡熱點；還有旅客聞風駕車前往，疑因陶醉如仙境美景，路況不熟而「把持」不住，連人帶車掉入溝中，幸好送醫人無大礙。

29日上午左右，2男1女自由行的觀光客，開車前往林間步道尋找傳說中的「粉紅湖」，疑因路況不熟，連人帶車倒栽進路旁大水溝，所幸僅1人輕傷並無大礙。金門國家公園管理處表示，會派員加強巡邏、宣導。金門門水試所表示，湖水變紅主要是因為沈澱在池底有機物質養分太高，導致「光和藻」滋生所致，並非池水受到汙染。透過空中鏡頭鳥瞰，位於金門古寧頭雙鯉濕地附近的漁塘呈現粉白、翠綠色，色彩濱紛，但一旁粉紅色、彷彿草莓奶昔般水面卻更加搶眼，這也讓這處漁溏意外成為觀光景點。

▲金門網紅新景點「粉紅湖」，被稱為「上帝調色盤」。（圖／記者林名揚翻攝）

雙鯉溼地附近林間步道，有5、6口養殖魚塭，連日出現粉紅、綠、黃等不同顏色，尤其日正當中，陽光直射，水面映襯藍天白雲倒影，粉紅色更顯夢幻，被金門攝影協會理事長許進西取景上傳，網友一片驚讚，更有空拍玩家從空中鳥瞰，1格格5顏6色魚塭好像「上帝的調色盤」，再引發1波跟拍騷動。上午10點至下午2點時最能拍出粉紅色；果然，炙熱的太陽趕不走「追粉1族」的熱情，不僅年輕遊客不約而同朝聖如仙境般美景，還有年近花甲的母親，少女心大發，帶著女兒用手機猛打卡。

金門縣政府觀光處表示，澳洲也有不少美麗的粉紅湖，此時搭機到金門看「粉紅湖」，就有類出國的感覺。許進西提醒，前往雙鯉溼地步道拍照，不要打擾一旁鳥群。金門縣水產試驗所表示，光合成菌本身就是粉紅色，本來是作為清除魚塭底層包括魚類排洩物等有機物質，在活水的池塘裡，光合菌因池水流動會越來越少，綠藻一多池水就成了綠色，「粉紅湖」可能因閒置，原水沒有交換，光合菌在日照旺盛下，容易形成夢幻的粉紅色。

▲金門網紅新景點「粉紅湖」，被稱為「上帝調色盤」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門網紅新景點「粉紅湖」，被稱為「上帝調色盤」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門網紅新景點「粉紅湖」，被稱為「上帝調色盤」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門網紅新景點「粉紅湖」，被稱為「上帝調色盤」。（圖／記者林名揚翻攝）