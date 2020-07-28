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金門大橋動工8年蓋不好！前後包商吵不停　機具設備喬不攏爆抗議

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▲▼ 金門大橋傳爭議 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼國登公司指出，目前的包商在現場使用的機具及設備等都是他們留下。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門大橋從2012年動工開始便爭議不斷，使得施工進度相當緩慢，也讓大小金門的民眾望穿秋水，27日又傳出前包商國登營造前往工地拉布條抗議，指出目前接手的東丕營造擅自使用他們留下設備，還指控發包的政府單位放任東丕占用，質疑已構成圖利廠商的嫌疑，高工局表示，這個爭議屬於雙方對於設施使用的爭議，但不會影響工程進度發展。

國登董事長洪金富指出，現場的施工棧橋是日前承包時留下，抗議東丕擅自對國登的財產及設施不當使用，且並無意進行購置、承租等，雖然已要求協商多次但都沒收到回應，紅金富強調，若政府不出面，國登將制止東丕使用機具，並對政府工程部門提告瀆職、包庇。

▲▼ 金門大橋傳爭議 。（圖／記者林名揚翻攝）

高工局則說，2016年6月29日與國登公司終止契約後，已經依約對現場留置的工程器具進行估價，若有無法再行估價的施工材料及設備等，已經多次要求國登公司自行搬離，後續承接的東丕營造也配合拆除並運往指定地點。

高工局強調，國登公司的訴求已由行政院公共工程委員會協調處理中，對於這起爭議點僅屬於前後承包商對於設備機具的使用權利，對於金門大橋興建進度並無影響。

▲▼ 金門大橋傳爭議 。（圖／記者林名揚翻攝）

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