借80萬逼還200萬！越女3煞「專吸同鄉血」狠放高利貸　再撂黑幫暴力討債

▲3名已歸化台灣的越南籍女子向同鄉放高利貸，再以暴力討債，日前遭刑事局查獲。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲、陳羿妏／台中報導

苗栗日前出現一起暴力討債事件！3名已歸化台灣的越南籍女子陳女、沈女、武女涉嫌對越南同鄉進行重利放貸，見被害人無力償還款項，再逼簽本票，撂黑幫出面恐嚇。刑事局中部打擊犯罪中心成立專案小組隨即介入偵辦，訊後依重利及恐嚇取財等罪嫌，將3女移送苗栗地檢署偵辦。

警方指出，偵查第六大隊當時偵辦一起由何男為首的暴力討債事件，從中另外發現由歸化台灣的越南籍陳女、沈女、武女專門對經濟不佳、身處急迫、難以求助困境的越南同胞放高利貸，等到被害人無力償還後，再祭出簽本票、撂黑幫恐嚇等暴力手段，索討高額金錢。

警方查出，目前被害人A（化名）借款80萬元本金後，至今已支付超過200萬元；被害人B（化名）則借款300多萬元，陸續償還500多萬元；被害人C（化名）借款50萬元，已償還70萬元。

對此，偵查第六大隊與苗栗縣警察局竹南分局、嘉義縣警察局刑事警察大隊、法務部調查局嘉義縣調查站等單位共組專案小組，搜證完畢後，7月6日持票前往苗栗縣竹南市搜索，請陳女、沈女、武女3人到案說明，並查扣本票等證物，訊後依重利及恐嚇取財等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾可善用政府各類紓困措施，切勿因為經濟需求就找高利貸業者借款，更不要輕信來路不明的網路融資廣告，將存摺、提款卡或個人資料質押或交給陌生人，不但欠下高額鉅款，使自身陷入債臺高築的窘境及暴力討債的威脅，亦可能淪為詐騙集團人頭而吃上官司，不可不慎；本局並再次重申打擊犯罪的決心與信念，涉及刑事不法之部份，均嚴正執法，追根究底，刨根溯源，澈底肅清不良幫派組織，維護良好的社會治安環境，以符合人民之期待。