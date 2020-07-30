行人遵守號誌、標線行走　才能永保安康平安返家

▲台南市交警大隊，前往台南火車站南站公車站等較多年長用路人搭乘公車處，針對行人及年長者聚集地點進行交通安全宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

統計台南市2020年1-6月行人A1類死亡交通事故12人，其中10人超過65歲以上，肇因包含行人跨越馬路未注意左右來車，車輛未注意車前狀況禮讓行人等，造成行人送醫急救後不治死亡，造成不可挽回悲劇，也請用路人多注意，多一分禮讓，則少一件事故。

台南市交通警察大隊為宣導行人及年長者正確用路觀念，於30日前往台南火車站南站公車站等較多年長用路人搭乘公車處，針對行人及年長者聚集地點進行交通安全宣導，並贈送交通安全宣導品LED手環帶，提醒年長者於清晨或黃昏夜間出門時，除應穿著鮮明衣服閃亮亮外，更應有正確橫越馬路的方式:即「停、看、轉、揮、動」。

警方說明，「停」-停人行道不強行；「看」-看看號誌小綠人；「轉」-轉左轉右等車停;；「揮」-揮手微笑表謝意；「動」-動身起步快步走。另外也在火車站前圓環中山路出口人行道，向機車騎士宣導騎車遵循號誌標線及禮讓行人等路權概念。

台南市警局呼籲所有行人，切勿因貪圖一時的方便而任意「橫越馬路」，穿越馬路務必行走斑馬線，並提醒家中長輩，在清晨或夜間出門時，應穿著顏色鮮明衣服，或攜帶手電筒，讓駕駛人容易看到。另外，市警察局也請所有市民們協助年長者穿越道路，家有一老如有一寶，讓我們一起關心年長者「行」的安全。

・被稱為「地表最強磨皮神器」