直行機車靠左、右轉汽車靠右！　「分離式箭頭」將入法最快10月上路

▲台北市忠孝東路光復南路口試辦情形。（圖／交通部運研所提供，下同）

記者賴文萱／台北報導

為強化道路安全，交通部運研所先前建議，將既有指向標線進行小幅修改成「分離式箭頭」，讓右轉車能即早靠右行駛，直行車靠左行駛，試辦成果相關事故降幅達58%。交通部今也預告修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，將分離式箭頭納入法規，最快10月起上路。

台灣道路以混合車流型態居多，交通事故發生於路口的比例佔58.6%，又以側撞肇事最多。運研所指出，混合車流代表汽車與機車混合行駛同一車道空間中，容易於路口處發生交織衝突的危險，107年底機車登記數量已達1380萬輛，但道路面積有限，汽、機車混合行駛不可避免，路口安全則為混合車流事故改善的重點。

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▲透過分流指向線導引直行機車靠左、右轉汽車靠右，降低交通事故發生率。

運研所自104年起試辦「分流式指向線」，透過分流指向線導引直行機車靠左、右轉汽車靠右，降低交通事故發生率。在12個試辦路口中，比較改善前與改善後的事故資料可發現，與布設分流式指向線有關的事故由127件降低至54件，降低幅度達58%。

交通部今預告修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，將分離式箭頭正式納入法規，預計預告修正2個月，最快10月上路。後續各縣市政府可依循法規因地制宜，評估是否要劃設分離式箭頭標線。

▲右轉容易側撞出車禍。

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