連補教師都說爆難！指考國文「僅10題」課內題　紅樓夢、翻譯文學都入題

▲大學指考今日第二天。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

指考國文結束，整份試卷1萬5000字，僅10題是課內題，其餘32題均不再課本中。補教國文老師陳良吉認為，今年試卷有些考題「爆難」，試卷中有翻譯學、中西文化文學，連同笛卡兒與尼采的哲學思考也都在考題中，全卷文學比重高，難度屬中間偏難。

陳良吉指出，今年考題文白比例分別為4成與6成，但諸多考題是文白混和出題，文學性強，整體而言答題要非常細心。他舉例，12題到14題是中西文化的比較，用古代文化經典跟現在文學結合，考題相當特別。

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▲國文補教老師陳良吉。（圖／記者崔至雲攝）

此外，第20題到第23題考《紅樓夢》，但卻是課本沒有收錄的章節，尤其第23題涉及紅樓夢的人物關係，考生若沒讀過紅樓夢全文文本很難答對。而第31題與第32題則是以文章呈現西洋哲學家笛卡兒與尼采的哲學思考，結合人類生理學，談心智和身體的主張，考生須判斷文章描述，才能答題。

陳良吉也說，新冠肺炎的時事題這次也納入考題中，像是第1題考改錯字，就引用疫情相關的用句；第37、38題則是考朱熹對疫疾的看法，談的是人心是疫情傳播主要原因之一等問題，是試卷中經典的命題方式。

陳良吉表示全卷具鑑別度，預估頂標為85分，前標為81分、均標73分、後標63分，底標52分。

