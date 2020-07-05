指考考完了！10科五標預估看這邊　國文頂標85分、數甲頂標65分

▲大學指考今日落幕。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

為期三天的大學指考今（5日）落幕，台北市補教協會預估10科5標落點。相較於去年，物理、化學、數乙、數甲、地理和公民6科都比較難，大約下降1至5分不等；英文、化學、歷史則比去年簡單，預估今年頂標上升1至2分；國文則與去年相同。

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▲109學年大學指考5標預估。（圖／台北市補教協會提供）

補教解題團隊預估，國文頂標和去年持平，為85分、前標81分、均標73分、後標63分、底標52分；英文部分，預估頂標為82、前標為74分、均標56分、後標33分、底標24分；數學甲預估頂標65分、前標54分、均標40分、後標26分、底標18分；數學乙預估頂標81分、前標71分、均標48分、後標29分、底標18分；物理科推估頂標71分、前標65分、均標47分、後標31分、底標28分；化學預估頂標增為83分、前標73分、均標55分、後標37分、底標28分；生物預估頂標81分、前標73分、均標60分、後標42分、底標32分；歷史預估頂標75分、前標69分、均標60分、後標48分、底標40分；地理頂標預估76分、前標68分、均標58分、後標44分、底標38分；公民頂標預估76分、前標70分、均標61分、後標50分、底標40分。