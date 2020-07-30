全國角力錦標賽在台中　副市長：打造酷運動、酷城市

▲▼全國角力錦標賽在台中舉行，副市長令狐榮達（左2）表示將打造成為酷運動、酷城市。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

「109年度全國角力錦標賽」自7月28日至31日在台中市展開，吸引1千5百人參賽，台中市副市長令狐榮達30日出席開幕典禮時表示，市府積極推廣專業競技項目與全民運動，打造「酷運動、酷城市」，感謝中華民國角力協會與市府合作，讓每個選手有發揮實力的舞台，他期勉選手全力表現，勇奪佳績。

令狐榮達指出，台中市培育角力選手不遺餘力，包括后里國中、豐原國中、豐南國中、后綜國中、后綜高中、豐原高商及新民高中都是培養的重點學校，今年全國中等學校運動會，更榮獲18面金牌、9面銀牌、35面銅牌，表現優異，期盼選手們在國際舞台逐漸嶄露頭角。

此外，角力選手張惠慈，曾在烏蘭巴托亞洲U23錦標賽、泰國春武里府亞青奪金、愛沙尼亞世青賽摘銀，目前正努力爭取奧運參賽資格，希望能繼陳玟陵之後，台灣第2個上奧運殿堂的角力選手。

運動局長李昱叡表示，全國角力錦標賽為年度最重要的賽事，台中市透過賽事爭取更多全國好手來比賽，除了讓在地的角力人才與各縣市好手切磋，更藉此行銷台中。

運動局表示，下半年各項賽事陸續舉辦，歡迎全國民眾到台中觀賽為運動員加油，8月底前到台中觀光消費，還可參加台中購物節活動，消費滿500元並上網登錄發票即可參加抽獎，有機會抽到「蛋黃區精品小豪宅」、現金100萬元、市價近70萬元的TIIDA汽車、電動機車等多樣好禮。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來